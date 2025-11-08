Sabato 8 novembre, dalle 21:25 circa, seguiremo in diretta la puntata di Ballando con le stelle. La trasmissione è visibile su Rai 1 ed è condotta da Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino. A giudicare le varie esibizioni torna la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Queste le coppie ai nastri di partenza nella diretta dell’8 novembre di Ballando con le stelle.

Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca;

Fabio Fognini con Giada Lini;

Marcella Bella con Chiquito;

Francesca Fialdini con Carlo Aloia;

Martina Colombari con Luca Favilla;

Nancy Brilli con Simone Di Pasquale;

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli;

Rosa Chemical con Erica Martinelli;

Andrea Delogu con Nikita Perotti;

Paolo Belli con Anastasia Kuzmina.

Torna in pista, dopo il grave lutto che l’ha colpita, la conduttrice Andrea Delogu. In dubbio, invece, la presenza di Francesca Fialdini e del professoresse Carlo Aloia, ballerino di Nancy Brilli. Entrambi devono fare i conti con degli infortuni. In apertura di puntata si svolge il ballottaggio eliminatorio fra La Signora Coriandoli e Nancy Brilli: uno di loro sarà eliminato. Ospite dell’appuntamento è l’attrice Monica Guerritore.

Ballando con le stelle diretta 8 novembre, il ballottaggio

La diretta dell’8 novembre di Ballando con le stelle inizia con il ballottaggio. Carlo Aloia non può esibirsi: al suo posto, al fianco di Nancy Brilli, c’è il ballerino Filippo Zara. L’attrice esegue un bel quickstep. Risponde, con una coreografia ricca di energia (e di errori), il comico.

Selvaggia Lucarelli chiede a Brilli se è vero che ha chiamato il suo avvocato perché ha avuto meno tempo di D’Urso davanti alla giuria. L’attrice smentisce.