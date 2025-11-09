Gianluca Gazzoli, Luca Argentero e Carlo Verdone. Sono questi alcuni degli ospiti presenti, in tv, domenica 9 novembre. Di seguito vi sveliamo i nomi di coloro che partecipano a Che tempo che fa, Domenica In e Da noi a ruota libera.

Ospiti tv domenica 9 novembre, chi c’è da Fazio

A Che tempo che fa di domenica 9 novembre, al via alle 19:30 su NOVE e guidato da Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, presenziano i giornalisti Michele Serra, Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini, Nello Scavo e Francesco Costa. Con loro ci sono il professor Roberto Burioni, lo scrittore Paolo Giordano, il climatologo Luca Mercalli e Franco Locatelli, responsabile del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

A seguire arriva Carlo Verdone, ideatore e protagonista della serie Vita da Carlo, in onda su Paramount+. Presenziano Pierfrancesco Favino, protagonisti del film Il Maestro in uscita il 13 novembre, e la coppia Federica Pellegrini e Matteo Giunta, autori del libro In un tempo solo nostro.

Nella seconda parte della diretta, dedicata a Il Tavolo, ci sono gli ospiti fissi Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, La Signora Coriandoli, Nino Frassica, oltre alla conduttrice Alessia Marcuzzi ed al cantante Nek. Ci sono i comici Raul Cremona e Diego Abatantuono. Tornano Matteo Giunta e Federica Pellegrini e ci sono anche Gigi Marzullo e Giucas Casella.

Le interviste di Mara Venier

Domenica 9 novembre, dalle 14:00 su Rai 1, Mara Venier guida Domenica In. In programma una lunga intervista a Nino D’Angelo, accompagnato dal figlio Toni, regista del film 18 giorni dedicato proprio alla vita del cantautore. Arrivano Gianluca Gazzoli, alla vigilia da conduttore di Sanremo Giovani, e gli attori Luca Argentero e Valentina Lodovini, protagonisti del film Una famiglia sottosopra.

Mara Venier guida, con Tommaso Cerno, un talk dedicato all’attualità con Ricky Tognazzi, Rita Rusic ed Antonio Caprarica. Grande spazio alla musica con Matteo Bocelli, che intona la nuova hit Più veloce della luce, ed Andrea Sannino, che invece canta A Signora. Il co-conduttore Enzo Miccio firma uno spazio dedicato a Mina, mentre Teo Mammucari guida il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In.

Ospiti tv domenica 9 novembre, chi c’è da Francesca Fialdini

Infine, sempre su Rai 1 ma dalle 17:20, c’è Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Ampio spazio è dato a Il Professore 3: direttamente dalla fiction ci sono gli attori protagonisti Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Da Ballando con le stelle arrivano Martina Colombari e Luca Favilla, mentre Lino Guanciale interviene per presentare Il Commissario Ricciardi, al via il 1o novembre su Rai 1. Infine, è raccontata la storia di Manuel che, affidato alla nascita a una coppia siciliana e diventato manager di successo con una brillante carriera all’estero, ha deciso di lasciare tutto e tornare in Sicilia per stare vicino ai suoi genitori adottivi, ormai anziani.