Vita da Carlo 4 metterà la definitiva parola fine sulla serie. A confermarlo è Carlo Verdone, assoluto protagonista del progetto, nel corso della presentazione alla stampa, avvenuta il 25 ottobre scorso durante la Festa del Cinema di Roma.

Vita da Carlo 4, regista e dove è girata

I tanti appassionati che hanno seguito le prime tre stagioni di Vita da Carlo devono attendere ancora un mese per assistere al finale della serie. La quarta stagione, infatti, è rilasciata, ancora una volta da Paramount+, il prossimo 28 novembre.

Prodotta da Luigi ed Aurelio De Laurentiis, il già citato Carlo Verdone è, come detto, assoluto protagonista della serie. Oltre ad essere l’attore principale, infatti, è l’ideatore e regista (con Valerio Vestoso). Inoltre, ha scritto la sceneggiatura con Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni.

Numerosi, anche quest’anno, le guest star coinvolte. Fra gli altri, nel corso delle puntate è attesa la partecipazione di Francesca Fagnani, Alvaro Vitali e Vera Gemma.

Vita da Carlo 4, la trama

Vita da Carlo 4 riprende da dove si era interrotta la terza stagione: Verdone ha commesso una grave gaffes dal palco del Festival di Sanremo ed ora deve affrontare una gogna mediatica. Per sfuggire al polverone, il protagonista decide di lasciare l’Italia e ritirarsi in esilio a Nizza.

Qui ha finalmente tempo per sé stesso, ma ben presto la nostalgia per il cinema inizia a farsi sentire. Così, quando il direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia lo contatta per offrirgli una cattedra di regia, lui accetta senza esitazione.

Spoiler finale

Nel corso di Vita da Carlo 4, il nuovo lavoro del protagonista non inizia nei migliori dei modi. I sei studenti del suo corso, tutti giovani ed abituati alle dinamiche social, faticano ad accettare e comprendere Verdone, che invece ha un approccio ancorato ai metodi del passato. Tuttavia, il personaggio principale non demorde e stabilisce un obiettivo ambizioso: realizzare un film collettivo incentrato sul tema della solidarietà.

Intanto, proseguono le vite dei co-protagonisti che orbitano intorno al protagonista. Fra gli altri, spicca il ritorno in Italia di Giovanni ed Eva, vogliosi di comunicare ai loro cari una grande sorpresa.

Vita da Carlo 4, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati in Vita da Carlo 4, rilasciata in esclusiva su Paramount+ a partire dal prossimo 28 novembre.