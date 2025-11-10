Lunedì 10 novembre, Canale 5 ha mandato in onda, in diretta, una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è visibile, su Canale 5, dalle 21:50 circa. Alla conduzione c’è Simona Ventura, affiancata dai commentatori Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. A loro si unisce Sonia Bruganelli.

Nella puntata odierna non è prevista una nuova eliminazione. Il televoto fra Grazia, Giulia, Domenico e la coppia Simone/Francesca, infatti, non è eliminatorio.

Grande Fratello diretta 10 novembre, Domenico si confronta con la mamma di Benedetta

Inizia la diretta del 10 novembre del Grande Fratello. Si parte subito con il triangolo Domenico-Valentina-Benedetta perché c’è un aggiornamento importante: la donna ha lasciato il compagno. Prima di comunicarlo, però, i due concorrenti incontrano Simona, la mamma di Benedetta. La signora si confronta con Domenico, invitato a non giocare con i sentimenti della fidanzata e della figlia: “Sei un quaquaraqua, avete fatto passare Benedetta per una sfascia famiglia quando, in realtà, la vostra famiglia era già sfasciata“. Simona incontra anche Benedetta, che prova a tranquillizzare la mamma.

La serata prosegue con l’amore scoppiato fra Anita e Jonas. Breve clip, poi arrivano in studio Donatella e Francesca, per un confronto. Fra le due non scorre buon sangue. Francesca, definita “infantile”, risponde: “Nella vita ho fatto la mamma da sola, non devo sentirmi dire certe parole da te. Mi piace prendere la vita così, non ti permetto questa confidenza, tu cerchi di comandare“. Donatella risponde: “Devi dire le cose in faccia, sono una donna matura, ben venga come sei tu, ma io sono diversa. Essere definita la mamma con la bacinella è, per me, un orgoglio“.

La Casa e lo studio si spaccano: Jonas si schiera con Francesca, mentre Ivana difende Donatella. Parte anche una lite fra la concorrente pugliese e Francesco Rana.

Sorpresa per Anita

Al Grande Fratello del 10 novembre c’è una sorpresa per Anita. La giovane ha parlato, in settimana, del dolore per la perdita della mamma e della preoccupazione per quel che accadrà all’esterno dallo show, dove teme la solitudine. Con il padre, infatti, non ha rapporto da tempo. Incontra Vincent, il compagno della mamma, che la rassicura: “Non sei sola, ci sono io per te, non potrò mai sostituire mamma però tu ora sei la mia famiglia, per me sei una figlia e mi sento tuo padre“.

Si torna a parlare di Domenico e Valentina. Quest’ultima, infatti, ha deciso di lasciare il compagno dopo nove anni di relazione. Domenico: “Quando uscirò chiarirò la situazione e cercherò di recuperare ciò che ho sbagliato, non era mia intenzione“. Valentina si è rifiutata di intervenire in puntata, ma ha inviato una lettera nella quale afferma: “Sei libero di vivere l’esperienza come meglio credi, io non ci sono più“.

Si cambia tono con il Pulsantone. Jonas, capitano di ventura, ha davanti a sé una scelta molto ardua: il montepremi finale aumenterà di 15 mila euro, a patto che il concorrente decida di sacrificare tre lettere, scritte dai loro famigliari, per Jonas, Grazia ed Omer. Il concorrente sceglie di sacrificare il budget ed ottenere le lettere. In seguito, ha dovuto sacrificare due lettere su tre ed ha deciso di lasciare solamente quella di Grazia.

Grande Fratello diretta 10 novembre, l’esito del televoto

La diretta del 10 novembre del Grande Fratello procede con l’esito del televoto. Il meno votato è Domenico, che dunque è il primo candidato all’eliminazione. Si passa subito alle nomination: immuni sono Anita, Benedetta, Grazia e Jonas.

Domenico vota Ivana. Rasha, Grazia ed Omer scelgono Francesca/Simone. Donatella individua Mattia. Francesca/Simone, Ivana e Giulia individuano Rasha. Flaminia e Mattia vorrebbero mandare al televoto Giulia. Benedetta ed Anita scelgono Flaminia.

Si torna a qualche minuto fa, quando Donatella e Francesca si stavano scontrando in studio. Durante lo scontro, Francesco Rana ha fatto un’uscita in dialetto che si riferirebbe al passato del padre di Donatella. La conduttrice Simona Ventura invita l’ex concorrente a scusarsi, lui prova a difendersi ma la conduttrice lo attacca duramente e torna alle nomination. Al televoto vanno Domenico, Flaminia, Rasha, Giulia e Simone/Francesca. Il meno votato è eliminato definitivamente.

Jonas, infine, decide di premiare Donatella e Ivana mandandole a cena insieme. Termina qui la puntata.