Sabato 15 novembre, Canale 5 ha proposto l’ottava puntata di Tu Si Que Vales 2025. L’appuntamento, guidato da Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara, ha preso il via alle 21:20 circa.

Tu Si Que Vales 2025 ottava puntata, la gara del lyp sinc

L’ottava puntata di Tu Si Que Vales ha preso il via, come sempre, con la gara del lyp sinc. A tal proposito, la vittoria è andata a Paolo Bonolis, che ha diviso il palco con Luca Laurenti, con il quale collabora oramai da decenni. I due hanno imitato Edoardo Bennato e Gianna Nannini nella hit Un’estate italiana.

Al secondo posto si è fermata Maria De Filippi, che ha imitato Cristiano Malgioglio. Al suo fianco ha partecipato proprio il paroliere ed insieme hanno intonato Fernando. Terzo gradino del podio per Sabrina Ferilli e Max Giusti, che hanno prestato il volto a Iskra Menarini e Lucio Dalla nel brano Attenti al lupo.

Al quarto posto, nel lyp sinc, ci sono Salvatore Esposito e Rudy Zerbi, che hanno portato sul palco i Righiera con il tormentone L’estate sta finendo. Quinto ed ultimo posto per Luciana Littizzetto e Gabriel Garko, che hanno imitato Sandy Olsson e Danny Zunko, personaggi protagonisti del cult Grease.

Tu Si Que Vales 2025 ottava puntata, nessun nuovo finalista

Nell’ottava puntata di Tu Si Que Vales 2025 si sono esibiti vari artisti. Molti hanno ottenuto l’accesso alla fase successiva, ma nessuno è riuscito a strappare un pass per la finale.

I tre più votati, capaci di ottenere valutazioni positive superiori al 90%, sono stati Fedor con Svetlana, Arbon ed Elena Ridolfi. I primi due sono acrobati ed hanno catturato il 99% delle preferenze della giuria popolare. Anche il secondo è un acrobata e ha segnato il 98% dei voti con delle spettacolari proiezioni sopra il fuoco. L’ultima, invece, è una cantante che ha ricevuto il 93% dei voti a favore.

Le altre esibizioni

Nel corso dell’ottava puntata di Tu Si Que Vales sono saliti sul palco altri concorrenti. Buon risultato anche per Jonglissimo: il gruppo di illusionisti, che per la loro performance fa ampio uso della tecnologia, si è fermato all’89% dei voti favorevoli. L’84% e l’82% delle preferenze sono quelle che hanno ricevuto Darien & Scott, bodybuilder originari degli USA che per la loro performance hanno “usato” come ostacoli Bonolis e Zerbi, e l’illusionista Francesco Fontanelli. Infine, altro partecipante in grado di superare le audizioni è il comico Bikoon, che ha ottenuto il 65%.