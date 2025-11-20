I Live di X Factor proseguono giovedì 20 novembre, con un nuovo appuntamento che seguiremo in diretta, su Sky Uno. Il talent show è guidato da Giorgia, affiancata dai giudici Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia ed Achille Lauro. La serata odierna è molto importante per il proseguo del talent show. I concorrenti rimasti ancora in gioco, infatti, presentano al pubblico i loro inediti. Ospite atteso è Levante.

X Factor Live diretta 20 novembre, l’apertura con Levante

La diretta di X Factor del 20 novembre inizia con una performance di Levante. La cantautrice intona Gesù Cristo sono io, suo brano dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

Giorgia spiega il meccanismo di funzionamento odierno. Nella prima manche, gli artisti presentano i loro inediti. Nella seconda, invece, i partecipanti tornano ad eseguire delle cover.

Si parte con PierC. Il suo brano si intitola Neve sporca. Ballad intensa, che mette in risalto la sua grande vocalità. Per La Furia si tratta di un “brano sanremese“.

La serata prosegue con Viscardi, che esegue Scinneme ’a cuollo, inedito in napoletano. Pezzo molto orecchiabile. Per Lauro, potrà godere di un posto assicurato nella discografia. Complimenti anche da La Furia e Gabbani.

Gli altri inediti

La diretta di X Factor del 20 novembre procede con Tatuaggi di Tomasi. L’artista lo ha scritto quando aveva solamente 14 anni, è una ballad che è nata in un momento molto complesso della sua vita, a causa della scomparsa di una persona a lui cara. Tomasi è bravo, la canzone arriva dritta a chi l’ascolta. Applauso molto lungo dal pubblico dell’arena, complimenti dai giudici, soprattutto per la scrittura.

Ora tocca ad EroCaddeo, che presenta Punto, brano che ha scritto al termine del suo primo amore. Gabbani sottolinea qualche imprecisione vocale, ma apprezza il brano. Complimenti, invece, da La Furia e Iezzi. Sul palco sale Rob con Cento ragazze. Singolo coerente con lo stile artistico mostrato fino ad ora dalla concorrente, ovvero il pop punk, che è riuscita a non snaturarsi. I giudici apprezzano la voce, ma la invitano ad esplorare anche altri generi musicali.

Barche di carta, invece, è il titolo dell’inedito di Tellynonpiangere. Ballad indie, la performance musicale, però, è influenzata da alcune evidenti imprecisioni vocali. Nonostante questo, i giudici confermano il grande potenziale del progetto artistico del talento.