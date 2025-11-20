Grande Fratello rissa sfiorata Omer Jonas cosa è successo

Alta tensione al GF. Nella Casa del Grande Fratello, nelle scorse ore, c’è stata una rissa sfiorata fra Omer e Jonas: solo l’intervento degli altri concorrenti ha permesso di evitare che i due inquilini entrassero in contatto.

Grande Fratello rissa sfiorata Omer Jonas, tutto è partito dal gioco Dicono di Te

La rissa sfiorata al Grande Fratello è partita dal gioco Dicono di Te, nel quale ogni partecipante è stato chiamato ad esprimere una propria opinione su un fatto od una dinamica del reality.

A tal proposito, l’attenzione si è incentrata sul rapporto fra Rasha ed Omer, finito, ancora una volta, al centro delle critiche di Simone e Francesca. Mamma e figlio, dallo scorso lunedì due concorrenti separati, hanno espresso delle perplessità soprattutto per quel che concerne i comportamenti della ragazza.

Il confronto, fino a quel momento rimasto su toni rispettosi, è degenerato quando la parola è passata ad Omer. Il ragazzo, fra i diretti interessati della conversazione, ha sbottato ed ha chiesto ai colleghi di non parlare più dei suoi sentimenti e della sua intimità.

Il gesto del concorrente

Qualche ora più tardi, si è tornati a parlare della coppia ed Omer, al Grande Fratello, ha deciso di alzarsi dalla sedia e, come segno di protesta, abbassarsi i pantaloni e rimanere in boxer, convinto di essere stato toccato nell’intimità dai discorsi dei compagni. Un gesto eccessivamente sopra le righe, che ha generato il caos all’interno della Casa.

Il primo ad aver sbottato è Simone, che ha subito alzato i toni ed ha chiesto ad Omer di scusarsi per quanto fatto. Il giovane è stato seguito, a ruota, dalla mamma Francesca, che ha poi invitato il figlio alla calma.

Il gesto di Omer, però, non è piaciuto neanche agli altri concorrenti che hanno assistito a quel che è accaduto, Anita compresa. La concorrente ha provato a far riflettere l’inquilino, affermando: “Tu hai sbagliato ed anche se loro ti hanno mancato di rispetto nel privato chiedi scusa, perché questo è sinonimo di intelligenza“.

Grande Fratello rissa sfiorata Omer Jonas, lo scontro

Le parole di Anita non sono servite a nulla. Omer, infatti, ha ribattuto: “Ma quel gesto cosa vuol dire?“. Dichiarazioni, queste, che hanno fatto letteralmente esplodere Jonas, che urlando e con fare minaccioso ha attaccato il concorrente: “Se tu fai quel gesto per strada ti chiamano la polizia e ti portano in galera e non si fa“.

Omer, a questo punto, si è alzato dalla sedia e, tentando di andare incontro a Jonas, ha ribattuto: “Non urlare come un cane con me, hai capito? Non urlare, bambino“. Solo l’intervento di Rasha, Anita, Mattia, Domenico e di altri partecipanti ha evitato che i due arrivassero effettivamente alle mani. Quel che è accaduto subito dopo non è dato sapere: la regia, infatti, ha staccato l’inquadratura.

Nella Casa, insomma, si è superato decisamente il limite e non è da escludere che la rissa sfiorata possa avere delle conseguenze disciplinari.