Mercoledì 26 novembre, Canale 5 manda in onda la seconda puntata di Gigi e Vanessa Insieme. La trasmissione prende il via alle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Gigi e Vanessa Insieme seconda puntata, gli ascolti del debutto

Al timone di Gigi e Vanessa Insieme torna la coppia composta da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. I due hanno debuttato con il nuovo varietà lo scorso mercoledì 19 novembre, ottenendo buoni dati di ascolto.

La puntata, decisamente ricca di ospiti, ha tenuto compagnia a più di 2 milioni ed 800 mila telespettatori, con una share del 20,3%. Un dato che ha permesso a Canale 5 di vincere la serata nella share, anche se Il Commissario Montalbano, su Rai 1, ha tenuto compagnia ad un numero di spettatori maggiore, pari a 3 milioni di persone.

Gerry Scotti sull’onda del successo de La Ruota della Fortuna

Realizzato dalla RTI, Gigi e Vanessa Insieme è un varietà che mira ad unire persone, linguaggi e stili diversi. Il tutto avviene mediante il forte legame fra i conduttori, uniti da una decennale amicizia. Elemento ricorrente del programma è la musica. I conduttori, in studio, si esibiscono insieme agli ospiti e sono supportati da una folta orchestra.

Primo ospite della seconda puntata dello show è Gerry Scotti. Quest’ultimo sta attraversando uno dei momenti, professionalmente parlando, più felici degli ultimi anni, soprattutto grazie al successo de La Ruota della Fortuna, trasmissione dell’access prime time di Canale 5. A dicembre, inoltre, debutterà, in prime time, con una nuova edizione di Chi vuol essere milionario.

Per quanto riguarda la musica, invece, il protagonista più atteso di Gigi e Vanessa Insieme è Biagio Antonacci. Si tratta di uno dei cantanti italiani più noti al mondo, grazie soprattutto a brani di successo come Sognami, Se io se lei e Non vivo più senza te. Nel 2026 sarà impegnato nell’Unplugged 2026, tournée grazie alla quale calcherà molti palchi di città italiane.

Gigi e Vanessa Insieme seconda puntata, gli altri ospiti

Al centro della seconda puntata di Gigi e Vanessa Insieme c’è anche Lorella Cuccarini. Ballerina, cantante e showgirl, è attualmente una delle professoresse di canto di Amici. Il conduttore D’Alessio duetta con Gigi Finizio e Sal Da Vinci, oltre che con Noemi.

Gli spazi dedicati alla comicità sono occupati dalla coppia comica Ale e Franz, oltre che da Andrea Pucci. Infine, da segnalare il coinvolgimento dell’attore Pier Francesco Favino, impegnato al cinema con il film Il Maestro.