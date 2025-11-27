Il palinsesto tv di stasera, giovedì 27 novembre 2025, offre un ventaglio di opzioni capace di soddisfare i gusti più disparati. Le emittenti principali propongono una sfida avvincente tra la serialità d’autore, i grandi show d’intrattenimento e l’approfondimento politico in diretta. Rai 1 punta tutto sull’emozione e la cultura, mentre le reti commerciali rispondono con il divertimento puro e l’adrenalina del cinema d’azione. Inoltre, non mancano spazi dedicati alla satira e alla musica dal vivo sulle piattaforme satellitari.

Stasera in TV giovedì 27 novembre 2025, Rai

La rete ammiraglia Rai trasmette un nuovo appuntamento con Un Professore 3. Nello specifico, Alessandro Gassmann interpreta il carismatico Dante Balestra nell’episodio 7. Infatti, il docente continua a utilizzare la filosofia per aiutare i suoi studenti a risolvere i problemi della vita quotidiana. Di conseguenza, le lezioni scolastiche si intrecciano indissolubilmente con le vicende private dei protagonisti, creando momenti di grande intensità emotiva.

D’altra parte, Rai 2 propone l’informazione puntuale di Ore 14 Sera. Qui, Milo Infante analizza i casi di cronaca più rilevanti della giornata. Successivamente, Rai 3 conferma la sua vocazione culturale con Una splendida cornice. Geppi Cucciari guida il pubblico attraverso un viaggio ironico nel mondo dell’arte e dell’attualità, ospitando in studio personalità di spicco e regalando momenti di intelligente comicità.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 accende la prima serata con il sorriso e l’allegria di La Ruota dei Campioni. In questa occasione, Gerry Scotti conduce un torneo speciale che celebra i vincitori storici del quiz. Accanto a lui, Samira Lui gestisce il tabellone, mentre i concorrenti girano la celebre ruota sperando nella fortuna. Al contrario, Italia 1 sceglie l’azione pura trasmettendo Die Hard – Un buon giorno per morire. In questo capitolo, Bruce Willis incarna nuovamente l’iconico John McClane. Tuttavia, stavolta l’eroe vola a Mosca per salvare il figlio, affrontando un’organizzazione criminale in una corsa contro il tempo.

Per quanto riguarda l’approfondimento politico, Rete 4 schiera Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio. Stasera, il giornalista accoglie Giuseppe Conte per un confronto serrato sui temi della sicurezza e dell’economia. Parallelamente, su La7, Corrado Formigli conduce Piazzapulita, proponendo inchieste esclusive e dibattiti accesi. Intanto, il Nove affida la serata alla satira pungente di Fratelli di Crozza, dove Maurizio Crozza porta in scena le sue maschere più riuscite. Infine, TV8 delizia il pubblico con le sfide culinarie di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti.

I film di questa sera in TV giovedì 27 novembre 2025

L’offerta cinematografica garantisce emozioni per tutti.

Un Professore 3 (Rai 1): La filosofia guida la crescita dei liceali.

Die Hard – Un buon giorno per morire (Italia 1): Bruce Willis combatte il crimine in Russia.

Oblivion (Canale 20): Tom Cruise scopre verità nascoste in un futuro distopico.

Wasabi (Rai Movie): Jean Reno diverte in un mix di azione e commedia.

Eyes Wide Shut (Iris): Kubrick indaga le ossessioni della psiche umana.

Il capo dei capi (Cine34): La fiction racconta l’ascesa della mafia siciliana.

I programmi Sky giovedì 27 novembre 2025

La piattaforma Sky dedica la serata alla musica e al grande cinema. Innanzitutto, Sky Uno trasmette il sesto Live di X Factor, dove i talenti rimasti in gara si sfidano per evitare l’eliminazione. Contemporaneamente, Sky Cinema Uno propone il dramma storico High Ground. Invece, Sky Cinema Family offre l’animazione di Moon il panda. Per concludere, gli amanti del brivido possono sintonizzarsi su Sky Cinema Suspense per il thriller Anxiety, oppure scegliere il cult intramontabile Pulp Fiction su Sky Cinema Collection.