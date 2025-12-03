Martedì 2 dicembre si è svolta, in seconda serata su Rai 2, una nuova puntata di Sanremo Giovani. Di seguito vi raccontiamo quel che è accaduto durante la diretta guidata da Gianluca Gazzoli.

Sanremo Giovani 2 dicembre, Principe supera Eyeline

Come al solito, nella puntata di Sanremo Giovani si sono esibiti sei artisti. Essi si sono affrontano in tre faccia a faccia singoli, i cui esiti sono stati emanati dalla Commissione musicale. Essa è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, oltre che dal Direttore artistico Carlo Conti e dal Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo. I vincitori vanno alle semifinali e possono continuare a sognare di essere uno di quelli che avranno la possibilità di salire sul palco del Festival di Sanremo nel prossimo febbraio, nella categoria delle Nuove Proposte.

Nella prima sfida del 2 dicembre, Principe, con il singolo Mon Amour, è riuscito a superare Eyeline. Il semifinalista è un classe 2004, è nato come artista rap ma ha subito virato sul genere pop. Nato in Emilia Romagna, il suo vero nome è Eugenio Bovina.

Le altre due sfide

Il secondo faccia a faccia di Sanremo Giovani del 2 dicembre è quello fra Seltsam e Jeson. La vittoria è andata al primo, che ha convinto i giudici con il brano Scusa mamma. L’artista si chiama Lorenzo Giovanniello e, con allegria ed atmosfere country, ha deciso di dedicare una canzone alla mamma, con la quale ha un ottimo rapporto.

Infine, l’appuntamento del 2 dicembre di Sanremo Giovani è giunto al termine con il confronto diretto fra Senza Cri ed Occhi. Colei che ha vinto è la prima, che ha stupito tutti con il brano Spiagge. Vero nome Cristiana Carella, è un volto già conosciuto dal grande pubblico. La cantante, infatti, ha partecipato all’edizione 2024 di Amici di Maria De Filippi, riuscendo ad arrivare fino al Serale.

Sanremo Giovani 2 dicembre, si ritira Soap

In chiusura di puntata, a Sanremo Giovani di martedì, il conduttore Gianluca Gazzoli ha comunicato al pubblico la notizia del ritiro di Soap. La cantante, che nelle scorse settimane aveva ottenuto la qualificazione alle semifinali convincendo la giuria con l’inedito Buona vita, ha deciso di abbandonare la gara a causa di problemi personali. Nonostante la sua assenza, tuttavia, la Rai ha scelto di non operare alcuno spareggio e, nelle semifinali, i protagonisti saranno nove e non dieci come previsto inizialmente.