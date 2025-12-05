Venerdì 5 dicembre prende il via il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta dell’ultimo finesettimana della stagione: al termine, dunque, è decretata la classifica finale.

Formula 1 Gran Premio Abu Dhabi programmazione tv, Lando Norris grande favorito per la vittoria finale

Il Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi si svolge presso lo Yas Marina Circuit, che ospita il finale del mondiale da diversi anni, oramai dal 2014. Posto sull’isola di Yas, a circa trenta minuti di distanza da Abu Dhabi, il circuito presenta una lunghezza superiore ai 5 km e 200 metri. In totale contiene 16 curve. Lo scorso anno, la vittoria è andata a Lando Norris, quest’anno grande favorito per la vittoria del Mondiale.

Al momento, infatti, la classifica del campionato iridato è comandata da lui, che guarda tutti dall’alto a quota 408 punti. In seconda posizione c’è Max Verstappen, che ha 396 punti, con un distacco di 12 lunghezze dal leader. Sul terzo gradino del podio, infine, c’è Oscar Piastri, anche lui in lotta per la vittoria finale, avendo 392 punti.

La programmazione tv

I primi impegni del Gran Premio di Formula 1 si svolgono il 5 dicembre, quando sono in programma due prove libere. La prima si è svolta alle 10:30, seguita alle 14:00 dalla seconda. Entrambe sono proposte solamente a pagamento, su Sky.

La medesima programmazione tv interessa anche la terza prova libera, che si svolge alle ore 11:30 circa di sabato 6 dicembre. Nello stesso giorno, ma dalle 15:00, è previsto l’inizio delle Qualifiche, sessione sempre molto importante perché determina la griglia di partenza per l’inizio della gara del giorno seguente. In diretta è visibile solo su Sky, mentre in chiaro è possibile seguire l’appuntamento in differita su TV8, dalle 17:25.

Infine, il GP di Formula 1 si conclude domenica 7 dicembre, alle 14:00, con la gara vera e propria, al termine della quale è composta la classifica definitiva del mondiale. Su TV8, il Gran Premio è proposto alle 16:55.

Formula 1 Gran Premio Abu Dhabi programmazione tv, i telecronisti

Gli appuntamenti di Formula 1, anche questa settimana, sono raccontati da Carlo Vanzini e Marc Genè, supportati da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. L’inviata ai box è Mara Sangiorgio. A Davide Camicioli e Vicky Piria, infine, spetta il compito di condurre gli spazi di approfondimento. Essi precedono e seguono le sessioni e mirano ad analizzare tutto quel che è accaduto, in pista, nel corso del weekend.