Domenica 14 dicembre, in prima serata su Rai 1, è in onda Sarà Sanremo 2025. Durante la serata sono comunicati i nomi dei due artisti che concorreranno, a febbraio, fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Sarà Sanremo 2025, chi sono i sei finalisti

Al timone di Sarà Sanremo 2025, così come accaduto durante il circuito dedicato a Sanremo Giovani, in onda per diverse settimane nella seconda serata di Rai 2, c’è Gianluca Gazzoli.

Durante la serata calcano il palco i sei artisti che, durante i vari appuntamenti, sono riusciti ad avere la meglio nelle loro sfide ed hanno staccato un pass per la finale. In primis c’è Angelica Bove, che spera di salire sul palco dell’Ariston con il brano Mattone. Direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, invece, arrivano Antonia con la hit Luoghi Perduti, Senza Cri con Spiagge e Nicolò Filippucci con il brano Laguna.

Il parterre di finalisti di Sarà Sanremo è completato da Seltsam, in gara con Scusa mamma, e da Welo con Emigrato.

Sarà Sanremo 2025, sono decretati i due concorrenti finalisti

La finale di Sarà Sanremo 2025 prende il via alle ore 21:30 circa. La serata si svolge all’interno del suggestivo Teatro del Casinò della città di Sanremo ed, al termine, sono selezionati i due artisti vincitori. Essi, dunque, ottengono la possibilità di partecipare alla gara delle Nuove Proposte, che si disputerà in diretta durante le varie serate del Festival di Sanremo. Ai due prescelti se ne aggiungeranno altrettanti provenienti da Area Sanremo.

Come accaduto già per le manche precedenti, il verdetto è emesso dalla Commissione Musicale. Essa è formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, oltre che dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti e da Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai.

Partecipano i 30 Big

Ma la serata di Sarà Sanremo, come avvenuto già lo scorso anno, è particolarmente attesa anche perché è la prima nella quale appaiono, tutti insieme, i 30 Big protagonisti del Festival di Sanremo. Per l’occasione, infatti, il già citato Gianluca Gazzoli lascia il centro del palco a Carlo Conti, che accoglie gli artisti da lui selezionati ed annunciati poche settimane fa al TG1. I cantanti, nei loro brevi interventi, commentano le emozioni di gareggiare nello show ed annunciano, per la prima volta, il titolo del brano con il quale gareggeranno al Festival, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio del 2026.