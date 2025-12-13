A partire da sabato 13 dicembre inizia l’oramai tradizionale Maratona Telethon che, anche nel 2025, conferma la solida collaborazione con la Rai, che avvia una programmazione tv ad hoc. Il numeratore, al centro della raccolta fondi, è acceso da Milly Carlucci.

Maratona Telethon 2025 programmazione tv, i programmi coinvolti

La Maratona Telethon, nel 2025, giunge alla trentaseiesima edizione ed ha come obiettivo quello di sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Come detto, la lunga Maratona prende il via il 13 dicembre, nel prime time di Rai 1, durante la semifinale di Ballando con le stelle.

Nell’arco della settimana sono coinvolti numerosi programmi della TV di Stato, che parlano di ricerca scientifica e degli importanti risultati ottenuti, insieme a storie e notizie. La lista dei format è lunga e coinvolge La Volta Buona, Storie Italiane, Da noi a ruota libera, Caffè Italia, UnoMattina ed UnoMattina in Famiglia, Elisir ed È sempre mezzogiorno. Oltre a loro anche La vita in diretta, Linea Verde Italia, La porta magica, L’eredità, Affari tuoi, Domenica In, Kilimangiaro, Tv Talk, Mi manda RaiTre, Agorà e Geo.

Torna lo Studio Fondazione Telethon

La Maratona Telethon 2025 giunge al termine domenica 21 dicembre. La raccolta fondi, infatti, si conclude con uno speciale in prime time de L’Eredità con Marco Liorni, al via su Rai 1 dalle 21:30.

A partire dal 18 dicembre torna lo spazio dedicato allo Studio Fondazione Telethon, visibile dalla Dear. Al timone di tali dirette si alternano Tiberio Timperi, Arianna Ciampoli, Elenoire Casalegno e Paolo Belli. A loro si uniscono Gianluca Gazzoli, Paola Perego, Marco Carrara, I Gemelli di Guidonia, Mario Benedetto, Elisa Isoardi, Marco Di Buono, Monica Setta, Gigi Marzullo, Daniela Ferolla, Benedetta Rinaldi, Ingrid Muccitelli e Francesca Fialdini.

In prima linea anche la radio, in quanto tutti i programmi Rai Radio dedicano spazio alla Maratona. Il 15 dicembre, su Rai Radio 1, Viviana Verbaro guida uno speciale, dalle 09:00 alle 10:00, di Progetto Benessere. Il 18 dicembre, su Rai Radio 2, Luca Barbarossa ed Ema Stokholma sono al timone di uno speciale di Radio 2 Social Club.

Maratona Telethon 2025 programmazione tv, il cortometraggio Achille

La Maratona Telethon 2025, infine, include la Direzione Rai Cinema, che per l’occasione ha ideato il cortometraggio Achille. La pellicola, diretta da Greta Scarano e realizzata da Rai Cinema e Groenlandia, racconta il sogno della piccola Sveva, la protagonista: che sia presto disponibile lo screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica, la malattia genetica neurodegenerativa con cui è nato suo fratello Achille. Il cortometraggio è in onda, in prima visione, il 19 dicembre, su Rai 1.