Mercoledì 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, è in onda Raul Cremona Bravissssssimo. Lo one man show è proposto su NOVE, rete ammiraglia del gruppo Discovery.

Raul Cremona Bravissssssimo, uno spettacolo che mischia divertimento e magia

Al timone del programma denominato Bravissssssimo c’è, dunque, Raul Cremona. Il comico ha una lunga carriera alle spalle, sia come attore di teatro che come volto televisivo, avendo presenziato a vari show di successo, fra cui Zelig.

L’obiettivo di Raul Cremona Bravissssssimo è quello di riuscire a realizzare un programma capace di mischiare l’ironia, la musica, l’intrattenimento e la magia. Caratteristica, quest’ultima, che da sempre contraddistingue le performance del comico.

Il risultato finale è un lunghissimo e variegato viaggio all’interno della sua carriera, dove c’è spazio monologhi e racconti inediti.

I personaggi presenti

Nel corso di Raul Cremona Bravissssssimo, il protagonista porta sul palco alcuni dei suoi personaggi più celebri.

In primis c’è Jacopo Ortis, probabilmente la maschera più famosa in quanto spesso e volentieri è portato sul palco di Zelig. Il comico, infatti, finge di essere un attore teatrale il cui nome è ispirato a quello del celebre romanzo di Ugo Foscolo. Vestito con pantaloni attillati e un microfono posto nel fondoschiena, realizza una serie di monologhi presentati come se fossero seri ma che, in realtà, si rivelano essere ricchi di battute tutt’altro che altolocate.

Altro personaggio di Raul Cremona che ha debuttato a Zelig e che è proposto nello spettacolo è Silvano Il mago di Milano. Nato come parodia del Mago Silvan, ha lanciato, nel corso degli anni, vari tormentoni, fra cui l’incantesimo Sim Sala Min. Durante la commedia, infine, è dato spazio anche ad Omen, il fondatore di un finto movimento a favore dei maschi.

Raul Cremona Bravissssssimo, quanto dura lo show

Il comico, nell’avventura con lo spettacolo Bravissssssimo, può contare sul sostegno di Marco Castelli. Musicista, ha il compito di accompagnare, al pianoforte, le varie performance del protagonista. La trasmissione ha una durata di circa due ore, terminando alle 23:30, ed è fruibili anche in streaming su Discovery+.

Su NOVE, la serata della Vigilia di Natale continua con la comicità anche dopo la fine dello show di Cremona. In seconda serata, per accompagnare il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte, è possibile seguire la riproposizione di Aldo Giovanni e Giacomo Tel Chi el telun, spettacolo teatrale del 1999 diretto da Arturo Brachetti.