Dopo tanta incertezza, ora è ufficiale. A partire da martedì 6 gennaio 2026, infatti, torna, su Real Time e con una nuova edizione, il programma Primo Appuntamento.

Primo Appuntamento gennaio 2026, al timone confermato Flavio Montrucchio

Fino a poche settimane fa, il futuro di Primo Appuntamento sembrava essere incerto. Nonostante gli ottimi riscontri che ha sempre ottenuto il programma, esso era in dubbio soprattutto a causa degli sviluppi lavorativi del suo storico conduttore, ovvero Flavio Montrucchio.

Quest’ultimo, dopo svariati anni sulla rete Discovery, negli scorsi mesi è divenuto un volto del daytime della Rai. In primis in estate, quando ha guidato, con ottimo successo, Linea Verde Estate. In seguito, è stato scelto per affiancare, in diretta e dal lunedì al venerdì, Anna Falchi ne I Fatti Vostri.

Nonostante l’approdo sulla TV di Stato, comunque, Flavio Montrucchio è confermato al timone della nuova edizione di Primo Appuntamento.

Le riprese si sono svolte a Tivoli

Primo Appuntamento, a partire dal 6 gennaio 2026, presiede la fascia oraria del prime time del martedì di Real Time. Le puntate, dalla durata di circa un’ora e mezza, oltre che in televisione sono fruibili anche in streaming mediante l’applicazione Discovery+. Qui, in particolare, gli appuntamenti sono rilasciati con una settimana di anticipo rispetto alla programmazione televisiva.

Il conduttore, anche nella nuova edizione di Primo Appuntamento, può contare sul sostegno di Mauro. Si tratta dell’oramai noto barman dello show, che ha il compito di dialogare con i single non appena arrivano nel locale e di preparare loro gli aperitivi. La location scelta per ospitare il format è l’elegante Tenuta Sant’Antonio, villa d’epoca posta a Tivoli.

Primo Appuntamento gennaio 2026, invariato il meccanismo di funzionamento

Resta invariato, nella nuova edizione, il meccanismo di funzionamento di Primo Appuntamento. In ogni puntata, Flavio Montrucchio accoglie una serie di persone, tutte single e desiderose di incontrare l’anima gemella con la quale iniziale un rapporto duraturo. Coloro che partecipano arrivano al locale ed effettuano un appuntamento al buio, ovvero con un potenziale partner che non conoscono e che vedono per la prima volta di fronte alle telecamere.

Dopo un aperitivo, propedeutico a sciogliere la tensione iniziale, i due aspiranti innamorati effettuano una cena, durante la quale hanno modo di approfondire la conoscenza. Al termine della serata, entrambi hanno la possibilità di scegliere se uscire insieme dal locale, e dunque continuare la frequentazione, oppure se abbandonare il ristorante da soli. Infine, è comunicato l’andamento delle coppie dopo qualche settimana dalla fine delle registrazioni.