Lunedì 29 dicembre, su Real Time, è proposto l’oramai tradizionale appuntamento con Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca prende il via alle ore 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 29 dicembre, regista e dove è girata

Prodotta dalla società Mia Yapim, il titolo è curato da Banu Akdeniz. La trama, ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel, è firmata da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. La regia, invece, è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin.

In patria, il titolo ha esordito nel 2019, mentre nel nostro paese occupa il prime time del lunedì di Real Time dal mese di aprile del 2023. Quella in onda oramai da qualche settimana è la terza ed ultima stagione.

Hercai Amore e Vendetta 29 dicembre, la trama

Nel corso della puntata di oggi di Hercai Amore e Vendetta, tutti sono fortemente preoccupati. Fusun, infatti, ha deciso di vendicarsi di Reyyan rapendo il figlio Umut.

Fra coloro che provano subito ad intervenire c’è Azize, che minaccia, con una pistola, Fusun. Quest’ultima, tuttavia, appare tranquilla e confessa che se le dovesse capitare qualcosa il piccolo, nel frattempo nelle mani dei suoi scagnozzi, non tornerà mai più dalla sua famiglia.

Intanto, Reyyan e Miran si mettono subito a lavoro per cercare di trovare il loro bambino. Si tratta di un momento molto teso, durante il quale la protagonista dà la colpa, per quel che sta avvenendo, al compagno.

Spoiler finale

Durante Hercai Amore e Vendetta, Umut sembra essere sparito nel nulla e Reyyan prega Miran di riportarlo a casa, costi quel che costi. Infine, Cihan giura vendetta contro il fratello. Intanto, in compagnia di Azize, inizia a tramare un piano per vendicarsi nei confronti di Fusun, le cui gesta hanno attirato le ire di molti.

Hercai Amore e Vendetta 29 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.