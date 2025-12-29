Con l’arrivo di gennaio 2026 prendono il via, sia in Rai che Mediaset, numerose fiction molto attese dal pubblico. Da Don Matteo 15 ad A Testa Alta, i seguito vi sveliamo i titoli delle produzioni al via nelle prossime settimane.

Fiction Rai Mediaset gennaio 2026, il mercoledì arriva A Testa Alta Il coraggio di una donna

Iniziando da Mediaset, una delle date clou è quella di mercoledì 7 gennaio. In tale data, dalle ore 21:25 circa su Canale 5, prende il via la novità A Testa Alta Il coraggio di una donna.

Al centro di tale produzione c’è Sabrina Ferilli, che dunque torna protagonista in una fiction. A lei il compito di interpretare Virginia, preside stimata la cui vita cambia per sempre quando su internet è diffuso un video che la ritrae in atteggiamenti intimi con un uomo che non è suo marito.

In totale, la fiction è composta da tre puntate.

La Preside ed Alex Bravo

Altra fiction che dovrebbe partire a gennaio su Canale 5 è Alex Bravo Poliziotto a modo suo. Il titolo ha come protagonista Marco Bocci, un ex ladro latin lover ora agente. A lui spetta il compito di risolvere intricati casi, mentre è impegnato nella turbolenta vita sentimentale. Al momento, Mediaset non ha comunicato la data esatta di messa in onda.

Spostando l’attenzione su Rai 1, a gennaio 2026 è tempo di una delle novità più attese. Stiamo parlando de La Preside con Luisa Ranieri, ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, coraggiosa dirigente scolastica di Caivano. La prima puntata è prevista il 12 gennaio.

Fiction Rai Mediaset gennaio 2026, le altre date della TV di Stato

La fiction che apre il 2026 su Rai 1, però, è Prima di noi, viaggio nell’Italia del ‘900 alla scoperta della famiglia Sartori. L’esordio è previsto il 4 gennaio.

Pochi giorni più tardi, giovedì 8 gennaio, è la volta di Don Matteo 15. Gli amati personaggi di Don Massimo e del Maresciallo Cecchini, interpretati da Raoul Bova e Nino Frassica, tornano con nuove indagini e delle novità nel cast, a partire dal coinvolgimento di Valeria Fabrizi e Diletta Leotta.

Nel palinsesto di Rai 1 trovano spazio anche le miniserie. Il 13 e 14 gennaio arriva L’Invisibile, che racconta la storia della latitanza di Matteo Messina Denaro e che ha nel cast Lino Guanciale, che interpreta il Colonnello dei ROS Lucio Gambera. Il 27 e 28 gennaio, invece, spazio a Il Morbo K, che racconta la storia vera della temuta malattia inventata da alcuni medici romani durante la Seconda Guerra Mondiale.