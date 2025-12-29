Fiction Rai Mediaset gennaio 2026 tutti i titoli
Le fiction Rai e Mediaset che prendono il via a gennaio, da Don Matteo 15 ad A Testa Alta: i titoli e le date di inizio

Matteo Tuveri
29 Dicembre 2025
Con l’arrivo di gennaio 2026 prendono il via, sia in Rai che Mediaset, numerose fiction molto attese dal pubblico. Da Don Matteo 15 ad A Testa Alta, i seguito vi sveliamo i titoli delle produzioni al via nelle prossime settimane.

Fiction Rai Mediaset gennaio 2026 date

Fiction Rai Mediaset gennaio 2026, il mercoledì arriva A Testa Alta Il coraggio di una donna

Iniziando da Mediaset, una delle date clou è quella di mercoledì 7 gennaio. In tale data, dalle ore 21:25 circa su Canale 5, prende il via la novità A Testa Alta Il coraggio di una donna.

Al centro di tale produzione c’è Sabrina Ferilli, che dunque torna protagonista in una fiction. A lei il compito di interpretare Virginia, preside stimata la cui vita cambia per sempre quando su internet è diffuso un video che la ritrae in atteggiamenti intimi con un uomo che non è suo marito.

In totale, la fiction è composta da tre puntate.

La Preside ed Alex Bravo

Altra fiction che dovrebbe partire a gennaio su Canale 5 è Alex Bravo Poliziotto a modo suo. Il titolo ha come protagonista Marco Bocci, un ex ladro latin lover ora agente. A lui spetta il compito di risolvere intricati casi, mentre è impegnato nella turbolenta vita sentimentale. Al momento, Mediaset non ha comunicato la data esatta di messa in onda.

Spostando l’attenzione su Rai 1, a gennaio 2026 è tempo di una delle novità più attese. Stiamo parlando de La Preside con Luisa Ranieri, ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, coraggiosa dirigente scolastica di Caivano. La prima puntata è prevista il 12 gennaio.

Fiction Rai Mediaset gennaio 2026

Fiction Rai Mediaset gennaio 2026, le altre date della TV di Stato

La fiction che apre il 2026 su Rai 1, però, è Prima di noi, viaggio nell’Italia del ‘900 alla scoperta della famiglia Sartori. L’esordio è previsto il 4 gennaio.

Pochi giorni più tardi, giovedì 8 gennaio, è la volta di Don Matteo 15. Gli amati personaggi di Don Massimo e del Maresciallo Cecchini, interpretati da Raoul Bova e Nino Frassica, tornano con nuove indagini e delle novità nel cast, a partire dal coinvolgimento di Valeria Fabrizi e Diletta Leotta.

Nel palinsesto di Rai 1 trovano spazio anche le miniserie. Il 13 e 14 gennaio arriva L’Invisibile, che racconta la storia della latitanza di Matteo Messina Denaro e che ha nel cast Lino Guanciale, che interpreta il Colonnello dei ROS Lucio Gambera. Il 27 e 28 gennaio, invece, spazio a Il Morbo K, che racconta la storia vera della temuta malattia inventata da alcuni medici romani durante la Seconda Guerra Mondiale.

Matteo Tuveri

