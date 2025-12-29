Lunedì 29 dicembre giunge al termine, con gli episodi Farina sul fuoco ed A cuore aperto, la miniserie Se fossi te. Il titolo è proposto su Rai 1, dalle ore 21:25 circa.

Se fossi te Farina sul fuoco, regista e dove è girata

Se fossi te è una produzione originale di Rai Fiction ed Eagle Original Content, che hanno lavorato con il contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission, regione nella quale si sono svolte le riprese.

Diretta da Luca Lucini e Simona Ruggeri, la sceneggiatura è scritta da Andrea Valagussa e Valerio D’Annunzio. Quella in onda oggi è la seconda ed ultima puntata della miniserie, che ha esordito ieri, domenica 28 dicembre. Buoni gli ascolti ottenuti: la serata, infatti, ha intrattenuto più di 2 milioni e 900 mila spettatori, con il 18,9%.

Se fossi te Farina sul fuoco, la trama

Nel corso di Farina sul fuoco, è oramai giunto il giorno di Natale. Per Massimo, imprigionato all’interno del corpo di Valentina, ci sono delle grosse difficoltà. Il protagonista, infatti, deve cercare un modo per riuscire a raffreddare i bollenti spiriti del marito, che ovviamente non è a conoscenza di ciò che sta avvenendo. In contemporanea, è chiamato anche a sopportare il clima di fredda formalità che regna all’interno della casa Sangiorgi.

Sono all’orizzonte anche dei problemi per Valentina. Quest’ultima, nel corpo di Massimo, passa un’altra bella giornata in compagnia di Oscar, Anna e Pietro. L’atmosfera di festa, però, è rovinata non appena scopre della malattia del bambino.

A cuore aperto, la trama

La serata in compagnia di Se fossi te procede con l’episodio A cuore aperto. In esso, Massimo e Valentina sono, finalmente, complici. Accantonati i problemi che li tenevano divisi, possono far fronte, insieme, alla sfida di salvare sia Pietro, il figlio di Massimo, che Filippo, il figlio di Valentina. La missione più ardua, tuttavia, si dimostra quella di cercare di salvare l’azienda, sempre più in difficoltà a livello economico e che rischia il fallimento.

Se fossi te Farina sul fuoco, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella miniserie, fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.