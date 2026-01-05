Lunedì 5 gennaio, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Hercai Amore e Vendetta. L’appuntamento, che ha una durata di circa due ore, è proposta, dalla rete fruibile sul canale 31 del digitale terrestre, dalle ore 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 5 gennaio, regista e dove è girata

Prodotta dalla società Mia Yapim, il titolo è curato da Banu Akdeniz. La trama, ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel, è firmata da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. La regia, invece, è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan.

Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin. Originaria del 2019, anno nel quale ha debuttato in Turchia, la programmazione tv della serie, nel nostro paese, prosegue con quelli che sono, oramai, gli ultimi appuntamenti della terza stagione, che chiude definitivamente la narrazione.

Hercai Amore e Vendetta 5 gennaio, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di oggi, i protagonisti Reyyan e Miran sono finalmente sollevati: il loro figlio Umut, nella scorsa settimana rapito da Fusun, sta bene ed è tornato fra le loro braccia. Ciò che è accaduto, comunque, continua ad avere delle gravi ripercussioni, soprattutto su Azra, che non appena scopre la verità sulla mamma cede alla disperazione e prende una decisione drastica: andare via dalla Turchia e cambiare vita.

Fusun, nel frattempo, non sembra intenzionata a rinunciare ai suoi piani di vendetta. La donna, determinata a farla pagare alla famiglia Sadoglu, riunisce una serie di suoi scagnozzi per attaccare, con violenza, Azize.

Spoiler finale

Intanto, durante l’appuntamento odierno di Hercai Amore e Vendetta, tutto sembra andare, finalmente, per il verso giusto. Miran, dopo tanta ansia e preoccupazione, prepara una sorpresa speciale per l’amata Reyyan. Luftu, invece, finalmente chiede ad Asiye di convolare a nozze. Ben presto, il clima di leggerezza viene meno: Fusun, in compagnia dei suoi uomini armati, entra in azione e non mancano i colpi di scena.

Hercai Amore e Vendetta 5 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.