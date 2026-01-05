La programmazione tv di stasera, martedì 6 gennaio 2026, celebra l’Epifania chiudendo il periodo festivo con un palinsesto ricco ed eterogeneo, capace di riunire la famiglia davanti allo schermo. Rai 1 dedica la prima serata a un appuntamento che ormai appartiene alla tradizione italiana: Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia. Il conduttore guida una partita speciale del celebre gioco dei pacchi, abbinando la tensione della gara all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria, regalando sogni milionari al pubblico a casa.

Parallelamente, Rai 2 punta sulla nostalgia e sul divertimento con Genitori in trappola. La commedia racconta la storia di due gemelle separate alla nascita che, incontrandosi casualmente in un campo estivo, decidono di scambiarsi i ruoli per far riavvicinare i genitori divorziati. Rai 3, invece, offre un’atmosfera sognante con The Land of Dreams, un musical ambientato nella New York degli anni Venti che narra le speranze di due immigrati uniti dalla passione per la musica e dal desiderio di un futuro migliore.

Stasera in TV martedì 6 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 20:30 – Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai 2 – 21:20 – Genitori in trappola (Film)

(Film) Rai 3 – 21:20 – The Land of Dreams (Film)

(Film) Rai 4 – 21:20 – Sakra (Film)

(Film) Rai 5 – 21:20 – Old Henry (Film)

(Film) Rai Movie – 21:10 – La Befana vien di notte (Film)

(Film) Rai Premium – 21:20 – Pinocchio (2009) (Serie TV)

(Serie TV) Rai Gulp – 19:40 – Il Collegio 6 – Terza puntata: Uscite… non solo in gita (Reality)

(Reality) Rai YoYo – 21:00 – Bluey (Cartoni Animati)

(Cartoni Animati) Rai Storia – 21:10 – Un’Epoca Nuova – Anni ’60. POP, tutto quanto fa cultura (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Scuola – 21:00 – Progetto Scienza 2024 – Racconti di Scienza (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Sport – 20:30 – Pallacanestro – Finale Coppa Italia Femminile (Sport)

(Sport) Rai News 24 – 21:00 – News (Informazione)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti Mediaset rispondono con grandi blockbuster e classici intramontabili. Rete 4 trasmette Il piccolo lord, la commovente storia del giovane Ceddie che, con la sua purezza d’animo, riesce a sciogliere il cuore di ghiaccio del burbero nonno conte. Canale 5 cala l’asso con Barbie, il film fenomeno diretto da Greta Gerwig. Margot Robbie incarna la celebre bambola che, colpita da un’improvvisa crisi esistenziale, abbandona il mondo perfetto di Barbieland per affrontare le complessità e le contraddizioni del mondo reale insieme a Ken. Italia 1 propone la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo in Il grande giorno: un matrimonio sfarzoso sul Lago di Como si trasforma in una sequenza di disastri esilaranti a causa dell’arrivo di un ospite inatteso che sconvolge i piani organizzati meticolosamente.

Rete 4 – 21:33 – Il piccolo lord (Film – Prima TV)

(Film – Prima TV) Canale 5 – 21:50 – Barbie (Film)

(Film) Italia 1 – 21:24 – Il grande giorno (Film)

(Film) La7 – 21:15 – Serendipity – Quando l’amore è magia (Film)

(Film) TV8 – 21:30 – Un Natale da favola (Film)

(Film) Nove – 21:30 – Attacco al potere 2 (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Canale 20 – 21:11 – Godzilla vs. Kong (Film)

(Film) Iris – 21:14 – Due stelle nella polvere (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:14 – L’isola delle coppie (Film)

(Film) La5 – 21:07 – Holiday Harmony (Film – Prima TV)

(Film – Prima TV) Mediaset Extra – 19:51 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV)

(Serie TV) Italia 2 – 21:04 – Una notte da leoni (Film)

(Film) Top Crime – 21:15 – Chicago P.D. (Serie TV)

I film di questa sera in tv martedì 6 gennaio 2026

Cielo – 21:20 – L’ultimo dei Mohicani

TV2000 – 21:10 – Baby Boom

La7 Cinema – 21:15 – Senti chi parla adesso

Cine34 – 21:00 – Simpatici e antipatici

Focus – 21:20 – Le più grandi meraviglie naturali del mondo (Documentari)

(Documentari) Discovery – 21:15 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume

Giallo – 21:10 – The Chelsea Detective (Serie TV)

(Serie TV) Boing – 20:55 – Teen Titans Go!

Boing Plus – 20:20 – I Teen Titans Go guardano Space Jam (Film)

(Film) Cartoonito – 21:25 – Hey Duggee

Super! – 21:40 – Teenage Mutant Ninja Turtles

DMAX – 21:40 – Real TV: crimini di strada

Motor Trend – 20:30 – Affari a quattro ruote

RSI LA1 – 20:40 – Stori da Bar… LafüS

RSI LA2 – 21:40 – Skate Borders

I programmi Sky martedì 6 gennaio 2026

Sky Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Sky Atlantic – 21:15 – Amadeus (Serie TV)

(Serie TV) Sky Serie – 21:15 – The Rainmaker (Serie TV)

(Serie TV) Sky Investigation – 21:15 – Mistletoe Murders: Delitti sotto l’albero (Serie TV)

(Serie TV) Sky Crime – 21:05 – Delitti (Documentari – Prima TV)

(Documentari – Prima TV) Sky Adventure – 21:15 – Lego Masters Australia: Natale (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Sky Arte – 21:15 – Rinascimenti segreti (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Sky Classica – 21:15 – R. Strauss – Il cavaliere della rosa (Musica)

Sky Cinema

Sky Cinema Uno – 21:15 – Robin Hood – L’origine della leggenda (Film)

(Film) Sky Cinema Due – 21:15 – Il quinto potere (Film)

(Film) Sky Cinema Collection – 21:15 – Jurassic World – Il regno distrutto (Film)

(Film) Sky Cinema Family – 21:00 – Kung Fu Panda 2 (Film)

(Film) Sky Cinema Action – 21:00 – Codice Unlocked (Film)

(Film) Sky Cinema Suspense – 21:00 – The Lincoln Lawyer (Film)

(Film) Sky Cinema Romance – 21:00 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta (Film)

(Film) Sky Cinema Drama – 21:00 – Fire Squad – Incubo di fuoco (Film)

(Film) Sky Cinema Comedy – 21:00 – I delitti del BarLume – Il re dei giochi (Film)

(Film) Sky Cinema Uno +24 – 21:15 – I delitti del BarLume: Il gioco delle coppie (Serie TV)

Altri canali Sky