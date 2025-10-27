Piccola rivoluzione nella sfida fra Rai 1 e Canale 5. La Rai, a partire dai prossimi giorni, taglia Affari Tuoi: le puntate del game show di Stefano De Martino avranno una durata inferiore.

Rai taglia Affari Tuoi, le parole del Direttore Williams Di Liberatore

A rendere ufficiale la decisione della Rai di applicare un taglio ad Affari Tuoi è il Direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore. Quest’ultimo, in una nota, ha affermato: “Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma Affari Tuoi, in modo da ottimizzare l’inizio dei programmi di prime time“.

Di Liberatore tiene a chiarire che si tratta di “una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili” e che sarà perfezionata in questi giorni. Ovviamente, non ci saranno orari fissi, ma varieranno di serata in serata, sulla base delle proposte in programmazione.

La nota del Direttore termina con quello che sembra, a tutti gli effetti, un appello a Mediaset: “Spero che tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi, anche da parte degli altri editori, per consentire di anticipare ulteriormente tutti lo start delle prime serate nel rispetto del pubblico“.

La TV di Stato rinuncia alla riconcorsa a La Ruota della Fortuna

La scelta della Rai di anticipare la prima serata, riportandola ad orari normali, è sacrosanta. Inoltre, rappresenta un nuovo, importante punto di svolta nella sfida, fino a questo momento serrata, fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Rai 1, tagliando Affari Tuoi, inverte la rotta e rinuncia definitivamente alla rincorsa, a colpi di decimali di share, a La Ruota della Fortuna. Dallo scorso settembre, i due game show, per cercare di migliorare le loro performance Auditel, hanno progressivamente aumentato la loro durata. Una pratica che non ha portato, in casa Rai, ai risultati sperati e che ha spinto sostanzialmente alle 22:00 l’inizio della prima serata.

Rai taglia Affari Tuoi, quali conseguenze negli ascolti

La Rai, con la decisione di tagliare Affari Tuoi, avvia una nuova strategia per cercare di interrompere il dominio de La Ruota della Fortuna. Con l’inizio anticipato del prime time, il game di Canale 5 si ritroverà in onda, per svariati minuti, contro gli show di prima serata di Rai 1. L’ammiraglia, in tale fascia oraria, può contare su produzioni di successo, da Blanca a Tale e Quale Show, capaci di vincere tutte le settimane le sfide Auditel. La scommessa Rai, dunque, è chiara: partire con il prime time in anticipo rispetto alla concorrenza, con la speranza di convincere gli spettatori a sintonizzarsi su Rai 1 ed abband0nare Canale 5. Solo il tempo dirà se la strategia Rai avrà funzionato o se, invece, penalizzerà ulteriormente gli ascolti dell’ammiraglia.