Mercoledì 7 gennaio 2026 porta in prima serata fiction, film e intrattenimento. Su Rai 1 torna Purché finisca bene. Rai 2 segue la Coppa del Mondo di sci alpino con lo slalom di Madonna di Campiglio, mentre Rai 3 propone il film La terra promessa. Le reti Mediaset alternano informazione, cinema e serie tv, mentre i canali tematici e Sky offrono una ricca selezione di film, factual e documentari.
Stasera in TV mercoledì 7 gennaio 2026, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Purché finisca bene (Serie TV)
- Rai 2 – 20:55 – Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile: Slalom 2ª manche (Sport)
- Rai 3 – 21:20 – La terra promessa (Film)
- Rai 4 – 21:20 – Black Phone (Film)
- Rai 5 – 21:19 – Il Tempo della Terra – Sapiens, un solo pianeta (Documentari)
- Rai Movie – 21:10 – Cena con delitto – Knives Out (Film)
- Rai Premium – 21:20 – Leopardi – Il poeta dell’infinito (Serie TV)
- Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 6 – Quarta puntata: La settimana delle pagelle (Reality)
- Rai YoYo – 20:25 – Ariel (Cartoni Animati)
- Rai Storia – 21:10 – L’Italia della Repubblica – Tramonto rosso: la fine del PCI (Intrattenimento)
- Rai Scuola – 21:00 – American Genius – USA vs URSS: Corsa allo spazio (Documentari)
- Rai Sport – 21:00 – Nuoto – Europei vasca corta: Finali, 3ª giornata (Sport)
- Rai News 24 – 21:00 – News (Informazione)
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:33 – Realpolitik (Informazione – Prima TV)
- Canale 5 – 21:50 – A testa alta – Il coraggio di una donna (Serie TV)
- Italia 1 – 21:25 – Safe (Film)
- La7 – 21:00 – Una giornata particolare – Il Genio Italiano (Documentari)
- TV8 – 21:35 – Quattro matrimoni e un funerale (Film)
- Nove – 21:30 – Little Big Italy (Intrattenimento)
- Canale 20 – 21:13 – Pokémon: Detective Pikachu (Film)
- Iris – 21:14 – West Side Story (Film)
- Mediaset 27 – 21:18 – Sulle ali dell’avventura (Film)
- La5 – 21:15 – Amori in corsa (Film – Prima TV)
- Mediaset Extra – 19:59 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV)
- Italia 2 – 21:04 – Il Re Scorpione (Film)
- Top Crime – 21:13 – Law & Order: I due volti della giustizia (Serie TV)
I film di questa sera in tv mercoledì 7 gennaio 2026
- Cielo – 21:15 – Riddick
- TV2000 – 21:10 – I ragazzi del paradiso
- La7 Cinema – 21:15 – The Millionaire
- Cine34 – 21:00 – E noi come s*i rimanemmo a guardare
- Focus – 20:25 – Visti dal cielo – Misteri di questo mondo (Documentari)
- Discovery – 21:10 – Cose di questo mondo: Spagna
- Giallo – 21:10 – L’ispettore Barnaby (Serie TV)
- Boing – 21:45 – Dragon Ball Super
- Boing Plus – 21:00 – Teen Titans Go!
- Cartoonito – 21:30 – Hey Duggee
- Super! – 20:25 – Programmazione da definire
- DMAX – 21:40 – Affari d’occasione
- Motor Trend – 20:30 – Affari a quattro ruote
- RSI LA1 – 21:25 – 9-1-1
- RSI LA2 – 20:55 – Sci alpino – Slalom maschile
I programmi Sky mercoledì 7 gennaio 2026
Sky Intrattenimento e Serie
- Sky Uno – 21:15 – Foodish (Intrattenimento)
- Sky Atlantic – 21:15 – The Rainmaker (Serie TV – Prima TV)
- Sky Serie – 21:15 – Chicago Med (Serie TV)
- Sky Investigation – 21:15 – Delitti in Paradiso (Serie TV)
- Sky Crime – 21:15 – L’impostore: La storia di Alessandro Proto (Documentari)
- Sky Adventure – 21:15 – Sopravvivenza estrema: Mekong (Mondo e Tendenze)
- Sky Arte – 21:15 – Sound gigante – Storia alternativa… (Mondo e Tendenze)
- Sky Classica – 21:15 – Carmina Burana – E. Clug (Musica)
Sky Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – This Time Next Year – Cosa fai a Capodanno?
- Sky Cinema Due – 21:15 – Mediterraneo
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Jurassic World – Il Dominio
- Sky Cinema Family – 21:00 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi
- Sky Cinema Action – 21:00 – The Beekeeper
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – American Gangster
- Sky Cinema Romance – 21:00 – L’amore che non muore
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Il seme del fico sacro
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta
- Sky Cinema Uno +24 – 21:15 – Robin Hood – L’origine della leggenda
Altri canali Sky
- Comedy Central – 19:45 – Maurizio Battista: Qualcosa non mi quadra
- MTV – 21:35 – The Challenge