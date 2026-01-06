Mercoledì 7 gennaio 2026 porta in prima serata fiction, film e intrattenimento. Su Rai 1 torna Purché finisca bene. Rai 2 segue la Coppa del Mondo di sci alpino con lo slalom di Madonna di Campiglio, mentre Rai 3 propone il film La terra promessa. Le reti Mediaset alternano informazione, cinema e serie tv, mentre i canali tematici e Sky offrono una ricca selezione di film, factual e documentari.

Stasera in TV mercoledì 7 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – Purché finisca bene (Serie TV)

(Serie TV) Rai 2 – 20:55 – Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile: Slalom 2ª manche (Sport)

(Sport) Rai 3 – 21:20 – La terra promessa (Film)

(Film) Rai 4 – 21:20 – Black Phone (Film)

(Film) Rai 5 – 21:19 – Il Tempo della Terra – Sapiens, un solo pianeta (Documentari)

(Documentari) Rai Movie – 21:10 – Cena con delitto – Knives Out (Film)

(Film) Rai Premium – 21:20 – Leopardi – Il poeta dell’infinito (Serie TV)

(Serie TV) Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 6 – Quarta puntata: La settimana delle pagelle (Reality)

(Reality) Rai YoYo – 20:25 – Ariel (Cartoni Animati)

(Cartoni Animati) Rai Storia – 21:10 – L’Italia della Repubblica – Tramonto rosso: la fine del PCI (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Scuola – 21:00 – American Genius – USA vs URSS: Corsa allo spazio (Documentari)

(Documentari) Rai Sport – 21:00 – Nuoto – Europei vasca corta: Finali, 3ª giornata (Sport)

(Sport) Rai News 24 – 21:00 – News (Informazione)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Realpolitik (Informazione – Prima TV)

(Informazione – Prima TV) Canale 5 – 21:50 – A testa alta – Il coraggio di una donna (Serie TV)

(Serie TV) Italia 1 – 21:25 – Safe (Film)

(Film) La7 – 21:00 – Una giornata particolare – Il Genio Italiano (Documentari)

(Documentari) TV8 – 21:35 – Quattro matrimoni e un funerale (Film)

(Film) Nove – 21:30 – Little Big Italy (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Canale 20 – 21:13 – Pokémon: Detective Pikachu (Film)

(Film) Iris – 21:14 – West Side Story (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:18 – Sulle ali dell’avventura (Film)

(Film) La5 – 21:15 – Amori in corsa (Film – Prima TV)

(Film – Prima TV) Mediaset Extra – 19:59 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV)

(Serie TV) Italia 2 – 21:04 – Il Re Scorpione (Film)

(Film) Top Crime – 21:13 – Law & Order: I due volti della giustizia (Serie TV)

I film di questa sera in tv mercoledì 7 gennaio 2026

Cielo – 21:15 – Riddick

TV2000 – 21:10 – I ragazzi del paradiso

La7 Cinema – 21:15 – The Millionaire

Cine34 – 21:00 – E noi come s * i rimanemmo a guardare

* Focus – 20:25 – Visti dal cielo – Misteri di questo mondo (Documentari)

(Documentari) Discovery – 21:10 – Cose di questo mondo: Spagna

Giallo – 21:10 – L’ispettore Barnaby (Serie TV)

(Serie TV) Boing – 21:45 – Dragon Ball Super

Boing Plus – 21:00 – Teen Titans Go!

Cartoonito – 21:30 – Hey Duggee

Super! – 20:25 – Programmazione da definire

DMAX – 21:40 – Affari d’occasione

Motor Trend – 20:30 – Affari a quattro ruote

RSI LA1 – 21:25 – 9-1-1

RSI LA2 – 20:55 – Sci alpino – Slalom maschile

I programmi Sky mercoledì 7 gennaio 2026

Sky Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – Foodish (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Sky Atlantic – 21:15 – The Rainmaker (Serie TV – Prima TV)

(Serie TV – Prima TV) Sky Serie – 21:15 – Chicago Med (Serie TV)

(Serie TV) Sky Investigation – 21:15 – Delitti in Paradiso (Serie TV)

(Serie TV) Sky Crime – 21:15 – L’impostore: La storia di Alessandro Proto (Documentari)

(Documentari) Sky Adventure – 21:15 – Sopravvivenza estrema: Mekong (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Sky Arte – 21:15 – Sound gigante – Storia alternativa… (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Sky Classica – 21:15 – Carmina Burana – E. Clug (Musica)

Sky Cinema

Sky Cinema Uno – 21:15 – This Time Next Year – Cosa fai a Capodanno?

Sky Cinema Due – 21:15 – Mediterraneo

Sky Cinema Collection – 21:15 – Jurassic World – Il Dominio

Sky Cinema Family – 21:00 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

Sky Cinema Action – 21:00 – The Beekeeper

Sky Cinema Suspense – 21:00 – American Gangster

Sky Cinema Romance – 21:00 – L’amore che non muore

Sky Cinema Drama – 21:00 – Il seme del fico sacro

Sky Cinema Comedy – 21:00 – I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta

Sky Cinema Uno +24 – 21:15 – Robin Hood – L’origine della leggenda

Altri canali Sky