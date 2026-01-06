Stasera in tv mercoledì 7 gennaio 2026
Stasera in TV mercoledì 7 gennaio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
7 Gennaio 2026 3 Minuti di lettura
Mercoledì 7 gennaio 2026 porta in prima serata fiction, film e intrattenimento. Su Rai 1 torna Purché finisca bene. Rai 2 segue la Coppa del Mondo di sci alpino con lo slalom di Madonna di Campiglio, mentre Rai 3 propone il film La terra promessa. Le reti Mediaset alternano informazione, cinema e serie tv, mentre i canali tematici e Sky offrono una ricca selezione di film, factual e documentari.

Stasera in TV mercoledì 7 gennaio 2026, Rai

  • Rai 1 – 21:30 – Purché finisca bene (Serie TV)
  • Rai 2 – 20:55 – Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile: Slalom 2ª manche (Sport)
  • Rai 3 – 21:20 – La terra promessa (Film)
  • Rai 4 – 21:20 – Black Phone (Film)
  • Rai 5 – 21:19 – Il Tempo della Terra – Sapiens, un solo pianeta (Documentari)
  • Rai Movie – 21:10 – Cena con delitto – Knives Out (Film)
  • Rai Premium – 21:20 – Leopardi – Il poeta dell’infinito (Serie TV)
  • Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 6 – Quarta puntata: La settimana delle pagelle (Reality)
  • Rai YoYo – 20:25 – Ariel (Cartoni Animati)
  • Rai Storia – 21:10 – L’Italia della Repubblica – Tramonto rosso: la fine del PCI (Intrattenimento)
  • Rai Scuola – 21:00 – American Genius – USA vs URSS: Corsa allo spazio (Documentari)
  • Rai Sport – 21:00 – Nuoto – Europei vasca corta: Finali, 3ª giornata (Sport)
  • Rai News 24 – 21:00 – News (Informazione)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Rete 4 – 21:33 – Realpolitik (Informazione – Prima TV)
  • Canale 5 – 21:50 – A testa alta – Il coraggio di una donna (Serie TV)
  • Italia 1 – 21:25 – Safe (Film)
  • La7 – 21:00 – Una giornata particolare – Il Genio Italiano (Documentari)
  • TV8 – 21:35 – Quattro matrimoni e un funerale (Film)
  • Nove – 21:30 – Little Big Italy (Intrattenimento)
  • Canale 20 – 21:13 – Pokémon: Detective Pikachu (Film)
  • Iris – 21:14 – West Side Story (Film)
  • Mediaset 27 – 21:18 – Sulle ali dell’avventura (Film)
  • La5 – 21:15 – Amori in corsa (Film – Prima TV)
  • Mediaset Extra – 19:59 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV)
  • Italia 2 – 21:04 – Il Re Scorpione (Film)
  • Top Crime – 21:13 – Law & Order: I due volti della giustizia (Serie TV)

I film di questa sera in tv mercoledì 7 gennaio 2026

  • Cielo – 21:15 – Riddick
  • TV2000 – 21:10 – I ragazzi del paradiso
  • La7 Cinema – 21:15 – The Millionaire
  • Cine34 – 21:00 – E noi come s*i rimanemmo a guardare
  • Focus – 20:25 – Visti dal cielo – Misteri di questo mondo (Documentari)
  • Discovery – 21:10 – Cose di questo mondo: Spagna
  • Giallo – 21:10 – L’ispettore Barnaby (Serie TV)
  • Boing – 21:45 – Dragon Ball Super
  • Boing Plus – 21:00 – Teen Titans Go!
  • Cartoonito – 21:30 – Hey Duggee
  • Super! – 20:25 – Programmazione da definire
  • DMAX – 21:40 – Affari d’occasione
  • Motor Trend – 20:30 – Affari a quattro ruote
  • RSI LA1 – 21:25 – 9-1-1
  • RSI LA2 – 20:55 – Sci alpino – Slalom maschile

I programmi Sky mercoledì 7 gennaio 2026

Sky Intrattenimento e Serie

  • Sky Uno – 21:15 – Foodish (Intrattenimento)
  • Sky Atlantic – 21:15 – The Rainmaker (Serie TV – Prima TV)
  • Sky Serie – 21:15 – Chicago Med (Serie TV)
  • Sky Investigation – 21:15 – Delitti in Paradiso (Serie TV)
  • Sky Crime – 21:15 – L’impostore: La storia di Alessandro Proto (Documentari)
  • Sky Adventure – 21:15 – Sopravvivenza estrema: Mekong (Mondo e Tendenze)
  • Sky Arte – 21:15 – Sound gigante – Storia alternativa… (Mondo e Tendenze)
  • Sky Classica – 21:15 – Carmina Burana – E. Clug (Musica)

Sky Cinema

  • Sky Cinema Uno – 21:15 – This Time Next Year – Cosa fai a Capodanno?
  • Sky Cinema Due – 21:15 – Mediterraneo
  • Sky Cinema Collection – 21:15 – Jurassic World – Il Dominio
  • Sky Cinema Family – 21:00 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi
  • Sky Cinema Action – 21:00 – The Beekeeper
  • Sky Cinema Suspense – 21:00 – American Gangster
  • Sky Cinema Romance – 21:00 – L’amore che non muore
  • Sky Cinema Drama – 21:00 – Il seme del fico sacro
  • Sky Cinema Comedy – 21:00 – I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta
  • Sky Cinema Uno +24 – 21:15 – Robin Hood – L’origine della leggenda

Altri canali Sky

  • Comedy Central – 19:45 – Maurizio Battista: Qualcosa non mi quadra
  • MTV – 21:35 – The Challenge

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

