Giovedì 8 gennaio, Netflix rilascia L’Amore è cieco Germania 2. La versione tedesca è visibile anche nel nostro paese, dove continua a spopolare lo show guidato da Fabio Caressa e Benedetta Parodi.

L’Amore è cieco Germania 2, arriva la seconda stagione

A differenza della versione italiana, quella della Germania è la seconda edizione de L’Amore è cieco. Il format, adattamento originale dell’originale Love is Blind, proposto per la prima volta negli Stati Uniti, è guidato da Stephanie Brungs e Christian Wackert.

In Germania, lo show ha debuttato, rigorosamente su Netflix, nel 2023 ed ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Per questo motivo, hanno deciso di lavorare ad una nuova stagione, che dunque debutta, con otto nuovi appuntamenti, giovedì 8 gennaio.

Gli episodi hanno una durata variabile, che va fra i 45 ed i 70 minuti.

L’Amore è cieco Germania 2, non cambia il meccanismo di funzionamento

L’Amore è cieco Germania non cambia il proprio meccanismo di funzionamento. All’esperimento partecipano trenta single, quindici uomini ed altrettante donne. Tutti loro, nella prima fase del dating show, sono chiusi all’interno di alcune capsule, dalle quali hanno la possibilità di dialogare fra loro, per approfondire la conoscenza, senza vedersi in faccia.

Al termine di questa prima parte, ogni single deve individuare il partner con il quale sente maggiore affinità e i due diventano promessi sposi. Soltanto a questo punto possono vedersi per la prima volta ed iniziano una vera e propria relazione, con tanto di convivenza. Un periodo, questo, durante il quale misurano l’effettiva compatibilità e conoscono, finalmente, i parenti ed i genitori del partner. Alla fine dell’esperimento, la coppia deve prendere una decisione definitiva: stare insieme e quindi sposarsi oppure separarsi.

Aperti i casting per la seconda edizione italiana

Nel nostro paese, al di là de L’Amore è cieco Germania, è ancora disponibile alla visione la versione nostrana, come detto guidata da Caressa e Parodi. Lo show ha debuttato lo scorso dicembre, sempre su Netflix, ed è stato subito un successo. Il meccanismo di funzionamento, oramai rodato considerati i numerosi adattamenti realizzati in giro per il mondo, è capace di genere interesse e curiosità.

Anche in Italia, lo show L’Amore è cieco è rimasto per diverse settimane nella classifica dei contenuti più visti. Non è un caso, dunque, che la società di produzione sia già a lavoro per una nuova edizione. Al momento, non è dato sapere quando andrà in onda, ma quel che è certo è che sono già aperti i casting.