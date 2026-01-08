Forbidden Fruit prima serata
Forbidden Fruit, l’8 gennaio esordio per la soap in prima serata: la trama ed il rischio di sovraesposizione

8 Gennaio 2026
Giovedì 8 gennaio, su Canale 5, esordisce, in prima serata, la soap opera Forbidden Fruit. Il titolo parte alle ore 21:30 circa, al termine della puntata quotidiana de La Ruota della Fortuna.

Forbidden Fruit prima serata ascolti soap

Forbidden Fruit prima serata, nuovo tentativo per l’ammiraglia Mediaset

Con l’inizio del 2026, dunque, la rete ammiraglia del Biscione punta, per il proprio prime time, su un nuovo prodotto turco. Questa volta, la scelta è ricaduta su Forbidden Fruit, titolo originale Yasak Elma, giunta alla seconda stagione e che in Italia ha debuttato lo scorso giugno.

I risultati di Forbidden Fruit potrebbero essere molto importanti per capire l’effettiva tenuta delle soap turche in tale collocazione oraria. Da tempo, infatti, Canale 5 ha mandato in onda vari titoli in prima serata, da Terra Amara a La Notte nel Cuore, con ascolti stabili.

Tale tendenza, però, sembra venire meno con Io Sono Farah. La soap opera, proposta da qualche settimana il lunedì, sta faticando e non poco dal punto di vista dell’Auditel. Lo scorso 6 gennaio, ad esempio, ha appassionato un milione ed 800 mila spettatori, con il 12,2%. Impossibile dire se tale risultato sia legato alla soap, che non appassiona il pubblico, oppure ad una stanchezza generale dei telespettatori verso il genere soap. Delle indicazioni utili, in tal senso, potrebbero arrivare proprio dagli ascolti di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit prima serata trama

Forbidden Fruit prima serata, la trama del 8 gennaio

Al centro di Forbidden Fruit di giovedì 8 gennaio, Caner è sempre più infatuato nei confronti di Zehra. Prende coraggio e decide, così, di chiedere alla ragazza un appuntamento. I due vanno al cinema ed una volta qui incontrano Lila ed Erim, che hanno ripreso a frequentarsi. Intanto, Zerrin sembra essersi oramai stabilita a casa di Zeynep e del fratello.

Nel frattempo, Yildiz riceve una telefonata da parte di Ender, che le chiede di incontrarsi per parlare di una questione importante. Yildiz ancora non sa che sta per apprendere una informazione destinata a stravolgere sia la sua vita che quella della sorella.

Spoiler finale

Durante l’esordio di Forbidden Fruit in prima serata, Ender riesce nel suo intento ed il rapporto fra madre e figlie è messo a dura prova. La famiglia, infine, è preoccupata per Erim, ricoverato in ospedale. Il medico, tuttavia, tranquillizza tutti: il ragazzo, vittima di una aggressione, è fuori pericolo ed è trasferito in terapia intensiva.

Forbidden Fruit prima serata curiosità

Forbidden Fruit prima serata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Forbidden Fruit.

  • Eda Ece: Yildiz;
  • Sevval Sam: Ender;
  • Sevda Erginci: Zeynep;
  • Serkan Rutkay Ayikoz: Emir;
  • Baris Aytac: Caner;
  • Melisa Dogu: Asuman;
  • Safak Pekdemir: Zehra;
  • Buce Buse Kahraman: Lila.

Matteo Tuveri

