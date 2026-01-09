Sabat0 10 e domenica 11 gennaio, su Canale 5 torna il tradizionale doppio appuntamento, ricco di ospiti, con Verissimo. Per il format, guidato da Silvia Toffanin, si tratta del primo finesettimana del 2026.

Verissimo 10 11 gennaio ospiti, i protagonisti del sabato

A Verissimo di sabato 10 gennaio, al via alle ore 16:30, la conduttrice effettua una lunga intervista all’attrice Claudia Gerini. Quest’ultima interviene per presentare il film Prendiamoci una pausa, diretto da Christian Marazziti ed in uscita il 15 gennaio.

A seguire, è dato ampio spazio al momento di grande dolore che sta vivendo Raffaella Fico. La showgirl, poche settimane fa, ha annunciato di aver perso il bambino, che attendeva con il calciatore Armando Izzo, al quinto mese di gravidanza.

Nel giorno del suo compleanno, poi, è accolto il ballerino e coreografo Giuseppe Giofré, accompagnato, per l’occasione, dall’adorata mamma Rossella. A Verissimo si parla del successo di Buen Camino: dalla pellicola di Checco Zalone arriva Mariana Rodriguez, che nel film ha interpretato la moglie del protagonista. Infine, dopo un incontro con Mario Lenti, cavaliere che ha risvegliato il cuore di Gemma Galgani, è raccontata la storia di Stefania Loizzi. Si tratta della prima, tra altre donne, ad aver avuto il coraggio di denunciare il netturbino Ubaldo Manuali per violenza sessuale.

La verità di Andrea Sempio

Durante Verissimo di domenica 11 gennaio, al via alle ore 16:00, irrompe il cosiddetto caso del Delitto di Garlasco. Per la prima volta in assoluto, Silvia Toffanin ha un faccia a faccia con Andrea Sempio.

Quest’ultimo, a partire dallo scorso marzo, è indagato per il reato di omicidio in concorso. Sempio, all’epoca dei fatti, era un amico di Marco Poggi, ovvero il fratello della vittima Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007.

Torna, sempre a Verissimo di domenica, Evelina Sgarbi, che aggiorna il pubblico in merito alla vicenda che la coinvolge insieme al padre Vittorio.

Verissimo 10 11 gennaio ospiti, in studio Christian De Sica

Fra gli ospiti di Verissimo dell’11 gennaio ci sono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La coppia di conduttori presenta la trentesima edizione di Zelig, storico format comico che torna, sull’ammiraglia, da lunedì 12 gennaio.

Nella puntata trova spazio Francesca Tocca, per anni volto di Amici. La ballerina racconta la nuova fase della sua vita. Infine, Silvia Toffanin intervista l’attore Christian De Sica, che dal 5 febbraio è protagonista nei cinema del nostro paese con il film Agata Christian Delitto sulle nevi.