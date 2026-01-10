Serie A 20esima giornata programmazione tv telecronisti
Serie A, la programmazione tv della 20esima giornata: i telecronisti, gli orari ed il calendario

Matteo Tuveri
10 Gennaio 2026 2 Minuti di lettura
Sabato 10 gennaio inizia la 20esima giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il turno, il primo del girone di ritorno, è come di consueto integralmente in onda in diretta ed esclusiva solo su DAZN, mentre Sky propone, in co-esclusiva, solo tre match.

Serie A 20esima giornata programmazione tv

Serie A 20esima giornata programmazione tv, Atalanta-Torino apre il turno su Sky

Sabato 10 gennaio si svolgono ben quattro match valevoli per la 20esima giornata di campionato. Alle 15:00, in particolare, scendono in campo Como-Bologna ed Udinese-Pisa. Il primo incontro mette di fronte due squadre in lotta per un posto nelle prossime competizioni europee, mentre nel secondo i padroni di casa, decimi classificati, affrontano il fanalino di coda e seriamente a rischio retrocessione.

Dalle 18:00, la Roma di Gian Piero Gasperini, quinto e con un andamento fino ad oggi molto altalenante, affronta il Sassuolo, che dopo un buon inizio non vince da cinque turni consecutivi. Infine, alle 20:45 parte il turno anche per Sky grazie al faccia a faccia Atalanta-Torino.

Il calendario della domenica e lunedì

La 20esima giornata di Serie A procede domenica 11 gennaio. Alle 12:30 spazio allo scontro diretto per la salvezza fra Lecce e Parma, che occupano il quattordicesimo e quindicesimo posto. Dalle 15:00, la Fiorentina terzultima cerca il terzo risultato utile consecutivo contro il Milan di Massimiliano Allegri, secondo a meno tre dalla capolista Inter. Tre ore più tardi, DAZN e Sky propongono ai propri abbonati l’incontro Hellas Verona-Lazio. Infine, alle 20:45 c’è lo scontro diretto che oppone l’Inter di Christian Chivu al Napoli di Antonio Conte, ovvero i team che occupano il primo ed il terzo posto.

Il turno termina lunedì, con le ultime due partite. Alle 18:30 il Genoa di Daniele De Rossi affronta il Cagliari di Fabio Pisacane. Alle 20:45, Sky e DAZN puntano sulla sfida fra la Juventus di Luciano Spalletti e la Cremonese di Davide Nicola.

Serie A 20esima giornata programmazione tv orari

Serie A 20esima giornata programmazione tv, il calendario

Di seguito i telecronisti selezionati da DAZN in occasione della 20esima giornata di campionato.

  • Como-Bologna: Buscaglia;
  • Udinese-Pisa: Accomando;
  • Roma-Sassuolo: Mancini e Di Gennaro;
  • Atalanta-Torino: Santi e Brocchi;
  • Lecce-Parma: Giustiniani ed Hernanes;
  • Fiorentina-Milan: Testoni e Giaccherini;
  • Hellas Verona-Lazio: Buscaglia e Budel;
  • Inter-Napoli: Pardo e Stramaccioni;
  • Genoa-Cagliari: Farina e Budel;
  • Juventus-Cremonese: Mastroianni e Bazzani.

Questi, invece, i telecronisti che ha scelto Sky in occasione del turno di campionato.

  • Atalanta-Torino: Gentile e Gobbi;
  • Hellas Verona-Lazio: Barone e Minotti;
  • Juventus-Cremonese: Zancan e Montolivo.



