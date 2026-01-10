Sabato 10 gennaio inizia la 20esima giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il turno, il primo del girone di ritorno, è come di consueto integralmente in onda in diretta ed esclusiva solo su DAZN, mentre Sky propone, in co-esclusiva, solo tre match.
Serie A 20esima giornata programmazione tv, Atalanta-Torino apre il turno su Sky
Sabato 10 gennaio si svolgono ben quattro match valevoli per la 20esima giornata di campionato. Alle 15:00, in particolare, scendono in campo Como-Bologna ed Udinese-Pisa. Il primo incontro mette di fronte due squadre in lotta per un posto nelle prossime competizioni europee, mentre nel secondo i padroni di casa, decimi classificati, affrontano il fanalino di coda e seriamente a rischio retrocessione.
Dalle 18:00, la Roma di Gian Piero Gasperini, quinto e con un andamento fino ad oggi molto altalenante, affronta il Sassuolo, che dopo un buon inizio non vince da cinque turni consecutivi. Infine, alle 20:45 parte il turno anche per Sky grazie al faccia a faccia Atalanta-Torino.
Il calendario della domenica e lunedì
La 20esima giornata di Serie A procede domenica 11 gennaio. Alle 12:30 spazio allo scontro diretto per la salvezza fra Lecce e Parma, che occupano il quattordicesimo e quindicesimo posto. Dalle 15:00, la Fiorentina terzultima cerca il terzo risultato utile consecutivo contro il Milan di Massimiliano Allegri, secondo a meno tre dalla capolista Inter. Tre ore più tardi, DAZN e Sky propongono ai propri abbonati l’incontro Hellas Verona-Lazio. Infine, alle 20:45 c’è lo scontro diretto che oppone l’Inter di Christian Chivu al Napoli di Antonio Conte, ovvero i team che occupano il primo ed il terzo posto.
Il turno termina lunedì, con le ultime due partite. Alle 18:30 il Genoa di Daniele De Rossi affronta il Cagliari di Fabio Pisacane. Alle 20:45, Sky e DAZN puntano sulla sfida fra la Juventus di Luciano Spalletti e la Cremonese di Davide Nicola.
Di seguito i telecronisti selezionati da DAZN in occasione della 20esima giornata di campionato.
- Como-Bologna: Buscaglia;
- Udinese-Pisa: Accomando;
- Roma-Sassuolo: Mancini e Di Gennaro;
- Atalanta-Torino: Santi e Brocchi;
- Lecce-Parma: Giustiniani ed Hernanes;
- Fiorentina-Milan: Testoni e Giaccherini;
- Hellas Verona-Lazio: Buscaglia e Budel;
- Inter-Napoli: Pardo e Stramaccioni;
- Genoa-Cagliari: Farina e Budel;
- Juventus-Cremonese: Mastroianni e Bazzani.
Questi, invece, i telecronisti che ha scelto Sky in occasione del turno di campionato.
- Atalanta-Torino: Gentile e Gobbi;
- Hellas Verona-Lazio: Barone e Minotti;
- Juventus-Cremonese: Zancan e Montolivo.