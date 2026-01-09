Il palinsesto di stasera in tv sabato 10 gennaio 2026 offre una prima serata ricca di emozioni, con il debutto di show molto attesi, grandi film e serie tv avvincenti. Infatti, su Rai 1 torna la magia di The Voice Kids 4 con le audizioni al buio, mentre Rai 2 punta sull’azione investigativa di F.B.I.. Inoltre, Rai 3 prosegue il suo viaggio documentaristico negli Emirati Arabi. Le reti Mediaset rispondono con i classici dell’intrattenimento e del cinema, e allo stesso tempo i canali tematici e Sky arricchiscono l’offerta con documentari esclusivi e titoli cinematografici imperdibili.

Stasera in TV sabato 10 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – The Voice Kids 4 – Prima Blind Auditions (Intrattenimento). Antonella Clerici conduce la nuova edizione del talent show dedicato ai giovani talenti musicali. I coach ascoltano i piccoli cantanti senza vederli, scegliendo le voci più promettenti per le loro squadre.

Rai 2 – 21:30 – F.B.I. (Serie TV). La squadra investigativa affronta nuove minacce alla sicurezza nazionale. Gli agenti devono risolvere casi complessi tra terrorismo e criminalità organizzata a New York.

Rai 3 – 21:25 – La Città Ideale – Emirati Arabi (Intrattenimento). Il programma esplora l'architettura futuristica e le tradizioni millenarie di Abu Dhabi e Dubai, mostrando come il deserto sia diventato un centro globale.

Rai 4 – 21:22 – Sopravvissuti (Film) (Film). Un gruppo di persone deve lottare per la vita in un ambiente ostile dopo una catastrofe improvvisa. La tensione sale mentre le risorse scarseggiano.

Rai 5 – 21:20 – Qualcosa è andato storto! (Intrattenimento). Lo show analizza con ironia gli errori più clamorosi commessi in vari ambiti professionali e quotidiani.

Rai Movie – 21:10 – Modalità aereo (Film). Paolo Ruffini dirige e interpreta una commedia in cui uno scambio di telefoni in aeroporto genera una serie di equivoci esilaranti.

Rai Premium – 21:20 – Don Matteo (Serie TV). Il prete detective continua a risolvere misteri nella sua parrocchia, aiutando i Carabinieri con il suo infallibile intuito.

Rai Gulp – Programmazione da definire . Il canale dedicato ai ragazzi proporrà serie animate o live action adatte al pubblico giovane.

. Il canale dedicato ai ragazzi proporrà serie animate o live action adatte al pubblico giovane. Rai YoYo – 20:45 – Yuku e il fiore dell’Himalaya (Film). Una topolina intraprende un viaggio musicale e avventuroso per trovare un fiore leggendario e salvarlo.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Chi trova un amico trova un tesoro (Film). Bud Spencer e Terence Hill sono protagonisti di un’avventura comica su un’isola deserta alla ricerca di un tesoro nascosto.

Canale 5 – 21:40 – C'è posta per te (Intrattenimento). Maria De Filippi racconta storie emozionanti di ricongiungimenti familiari, amori perduti e sorprese con ospiti famosi.

Italia 1 – 21:16 – Shrek e vissero felici e contenti (Film). L'orco verde firma un patto ingannevole con Tremotino e finisce in una realtà alternativa dove non ha mai incontrato Fiona.

La7 – 20:35 – In altre parole (Intrattenimento). Massimo Gramellini conduce il talk show che analizza i fatti della settimana attraverso le parole chiave dell'attualità.

TV8 – 20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento – Prima TV). Lo chef visita quattro ristoranti di una specifica zona per eleggere il migliore, giudicando menu, location, servizio e conto.

Nove – 21:30 – Lezioni private (Informazione – Prima TV). Il programma affronta temi legati alla sessualità e alle relazioni con un approccio educativo e divulgativo.

Canale 20 – 21:09 – Fast & Furious – Solo parti originali (Film). Vin Diesel e Paul Walker tornano a collaborare per infiltrarsi in un cartello della droga attraverso corse clandestine.

Iris – 21:14 – Il rapporto Pelican (Film). Julia Roberts interpreta una studentessa di legge che scopre un complotto dietro l'omicidio di due giudici della Corte Suprema.

Mediaset 27 – 21:15 – Scuola di Polizia (Film). Un gruppo di reclute disadattate cerca di superare l'addestramento per entrare nel corpo di polizia, creando caos e risate.

La5 – 21:10 – Inga Lindström – Febbre da matrimonio (Film – Prima TV). Una giovane organizzatrice di matrimoni si trova a dover gestire le proprie emozioni quando incontra l'amore.

Mediaset Extra – 21:27 – Quarto grado (News). La trasmissione ripropone le inchieste sui casi di cronaca nera più discussi del momento.

(News). La trasmissione ripropone le inchieste sui casi di cronaca nera più discussi del momento. Italia 2 – 21:01 – Blade: Trinity (Film). Il cacciatore di vampiri deve affrontare la minaccia suprema: il risveglio di Dracula, il progenitore di tutti i succhiasangue.

I film e programmi dei canali tematici sabato 10 gennaio 2026

Cielo – 21:20 – Gomorra – La serie (Serie TV). La lotta per il potere all’interno del clan Savastano si fa sempre più spietata nelle strade di Napoli.

TV2000 – 21:05 – Queen of Katwe (Film). La vera storia di una ragazza ugandese che scopre il talento per gli scacchi e cambia il destino della sua famiglia.

La7 Cinema – 21:15 – 007 – Bersaglio mobile (Film). Roger Moore veste i panni di James Bond per fermare un industriale pazzo che vuole distruggere la Silicon Valley.

Cine34 – 21:00 – La moglie in bianco… l'amante al pepe (Film). Una classica commedia sexy all'italiana ricca di equivoci e situazioni piccanti.

Focus – 21:20 – Bermuda: I misteri degli abissi (Documentari). Gli scienziati utilizzano tecnologie avanzate per esplorare i fondali del famigerato Triangolo delle Bermuda.

Discovery – 21:15 – Le megastrutture di Franco (Mondo e Tendenze). Il documentario analizza le grandi opere architettoniche realizzate durante il regime franchista in Spagna.

Giallo – 21:10 – Il giovane ispettore Morse (Serie TV). Il prequel della celebre serie mostra i primi passi del detective Endeavour Morse nella Oxford degli anni '60.

Top Crime – 21:13 – Assassinio sull'Orient Express (Film). Kenneth Branagh dirige e interpreta Hercule Poirot nel celebre giallo di Agatha Christie.

(Film). Kenneth Branagh dirige e interpreta Hercule Poirot nel celebre giallo di Agatha Christie. Boing – 21:45 – Dragon Ball Super . I guerrieri Saiyan affrontano nuove sfide intergalattiche per proteggere la Terra.

. I guerrieri Saiyan affrontano nuove sfide intergalattiche per proteggere la Terra. Boing Plus – 21:40 – Siamo solo Orsi . I tre orsi fratelli cercano di integrarsi nella società umana vivendo avventure comiche.

. I tre orsi fratelli cercano di integrarsi nella società umana vivendo avventure comiche. Cartoonito – 20:55 – Zouk . La piccola strega impara a usare la magia nella vita di tutti i giorni combinando guai divertenti.

. La piccola strega impara a usare la magia nella vita di tutti i giorni combinando guai divertenti. Super! – 20:25 – Henry Danger . Un ragazzo comune diventa l’assistente di un supereroe e deve bilanciare la vita scolastica con la lotta al crimine.

. Un ragazzo comune diventa l’assistente di un supereroe e deve bilanciare la vita scolastica con la lotta al crimine. DMAX – 21:40 – La fattoria Clarkson (Intrattenimento – Prima TV). Jeremy Clarkson tenta di gestire una fattoria nella campagna inglese affrontando imprevisti esilaranti.

Home & Garden TV – 21:05 – Casa su misura: Benvenuti a casa . I conduttori aiutano le famiglie a trasformare le loro abitazioni in spazi perfetti per le loro esigenze.

. I conduttori aiutano le famiglie a trasformare le loro abitazioni in spazi perfetti per le loro esigenze. Motor Trend – 21:20 – Affari a quattro ruote. Il team di esperti cerca auto d’epoca da restaurare per ottenere il massimo profitto dalla vendita.

I programmi Sky sabato 10 gennaio 2026

Sky Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia . I giudici sottopongono gli aspiranti chef a prove di creatività e tecnica sempre più difficili.

Sky Atlantic – 21:15 – Amadeus . La serie biografica racconta la vita geniale e sregolata di Wolfgang Amadeus Mozart.

Sky Serie – 21:15 – The Spanish Princess . La miniserie storica narra le vicende di Caterina d'Aragona alla corte dei Tudor.

Sky Investigation – 21:15 – Mistletoe Murders: Delitti sotto l'albero (Prima TV). Una serie di gialli ambientati durante le festività natalizie svela il lato oscuro del Natale.

Sky Crime – 21:05 – Profondo Nero di Carlo Lucarelli (Documentari – Prima TV). Il noto scrittore indaga sui lati più oscuri della cronaca nera italiana.

Sky Adventure – 21:15 – Violent Earth: Disastri naturali . Il documentario mostra la potenza distruttiva della natura attraverso immagini spettacolari.

Sky Arte – 21:15 – Moonage Daydream (Documentari). Un viaggio immersivo nella mente creativa di David Bowie attraverso filmati inediti.

Sky Classica – 21:15 – Donizetti – Anna Bolena . L'opera lirica racconta il tragico destino della seconda moglie di Enrico VIII.

Comedy Central – 20:55 – Maurizio Battista: Papà perché lo hai fatto? . Il comico romano riflette con ironia sulle difficoltà e le gioie della paternità.

. Il comico romano riflette con ironia sulle difficoltà e le gioie della paternità. MTV – 20:30 – Help! I am in a secret relationship!. Il reality aiuta le persone a svelare le loro relazioni segrete a parenti e amici.

Sky Cinema