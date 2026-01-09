Il palinsesto di stasera in tv sabato 10 gennaio 2026 offre una prima serata ricca di emozioni, con il debutto di show molto attesi, grandi film e serie tv avvincenti. Infatti, su Rai 1 torna la magia di The Voice Kids 4 con le audizioni al buio, mentre Rai 2 punta sull’azione investigativa di F.B.I.. Inoltre, Rai 3 prosegue il suo viaggio documentaristico negli Emirati Arabi. Le reti Mediaset rispondono con i classici dell’intrattenimento e del cinema, e allo stesso tempo i canali tematici e Sky arricchiscono l’offerta con documentari esclusivi e titoli cinematografici imperdibili.
Stasera in TV sabato 10 gennaio 2026, Rai
- Rai 1 – 21:30 – The Voice Kids 4 – Prima Blind Auditions (Intrattenimento). Antonella Clerici conduce la nuova edizione del talent show dedicato ai giovani talenti musicali. I coach ascoltano i piccoli cantanti senza vederli, scegliendo le voci più promettenti per le loro squadre.
- Rai 2 – 21:30 – F.B.I. (Serie TV). La squadra investigativa affronta nuove minacce alla sicurezza nazionale. Gli agenti devono risolvere casi complessi tra terrorismo e criminalità organizzata a New York.
- Rai 3 – 21:25 – La Città Ideale – Emirati Arabi (Intrattenimento). Il programma esplora l’architettura futuristica e le tradizioni millenarie di Abu Dhabi e Dubai, mostrando come il deserto sia diventato un centro globale.
- Rai 4 – 21:22 – Sopravvissuti (Film) (Film). Un gruppo di persone deve lottare per la vita in un ambiente ostile dopo una catastrofe improvvisa. La tensione sale mentre le risorse scarseggiano.
- Rai 5 – 21:20 – Qualcosa è andato storto! (Intrattenimento). Lo show analizza con ironia gli errori più clamorosi commessi in vari ambiti professionali e quotidiani.
- Rai Movie – 21:10 – Modalità aereo (Film). Paolo Ruffini dirige e interpreta una commedia in cui uno scambio di telefoni in aeroporto genera una serie di equivoci esilaranti.
- Rai Premium – 21:20 – Don Matteo (Serie TV). Il prete detective continua a risolvere misteri nella sua parrocchia, aiutando i Carabinieri con il suo infallibile intuito.
- Rai Gulp – Programmazione da definire. Il canale dedicato ai ragazzi proporrà serie animate o live action adatte al pubblico giovane.
- Rai YoYo – 20:45 – Yuku e il fiore dell’Himalaya (Film). Una topolina intraprende un viaggio musicale e avventuroso per trovare un fiore leggendario e salvarlo.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:33 – Chi trova un amico trova un tesoro (Film). Bud Spencer e Terence Hill sono protagonisti di un’avventura comica su un’isola deserta alla ricerca di un tesoro nascosto.
- Canale 5 – 21:40 – C’è posta per te (Intrattenimento). Maria De Filippi racconta storie emozionanti di ricongiungimenti familiari, amori perduti e sorprese con ospiti famosi.
- Italia 1 – 21:16 – Shrek e vissero felici e contenti (Film). L’orco verde firma un patto ingannevole con Tremotino e finisce in una realtà alternativa dove non ha mai incontrato Fiona.
- La7 – 20:35 – In altre parole (Intrattenimento). Massimo Gramellini conduce il talk show che analizza i fatti della settimana attraverso le parole chiave dell’attualità.
- TV8 – 20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento – Prima TV). Lo chef visita quattro ristoranti di una specifica zona per eleggere il migliore, giudicando menu, location, servizio e conto.
- Nove – 21:30 – Lezioni private (Informazione – Prima TV). Il programma affronta temi legati alla sessualità e alle relazioni con un approccio educativo e divulgativo.
- Canale 20 – 21:09 – Fast & Furious – Solo parti originali (Film). Vin Diesel e Paul Walker tornano a collaborare per infiltrarsi in un cartello della droga attraverso corse clandestine.
- Iris – 21:14 – Il rapporto Pelican (Film). Julia Roberts interpreta una studentessa di legge che scopre un complotto dietro l’omicidio di due giudici della Corte Suprema.
- Mediaset 27 – 21:15 – Scuola di Polizia (Film). Un gruppo di reclute disadattate cerca di superare l’addestramento per entrare nel corpo di polizia, creando caos e risate.
- La5 – 21:10 – Inga Lindström – Febbre da matrimonio (Film – Prima TV). Una giovane organizzatrice di matrimoni si trova a dover gestire le proprie emozioni quando incontra l’amore.
- Mediaset Extra – 21:27 – Quarto grado (News). La trasmissione ripropone le inchieste sui casi di cronaca nera più discussi del momento.
- Italia 2 – 21:01 – Blade: Trinity (Film). Il cacciatore di vampiri deve affrontare la minaccia suprema: il risveglio di Dracula, il progenitore di tutti i succhiasangue.
I film e programmi dei canali tematici sabato 10 gennaio 2026
- Cielo – 21:20 – Gomorra – La serie (Serie TV). La lotta per il potere all’interno del clan Savastano si fa sempre più spietata nelle strade di Napoli.
- TV2000 – 21:05 – Queen of Katwe (Film). La vera storia di una ragazza ugandese che scopre il talento per gli scacchi e cambia il destino della sua famiglia.
- La7 Cinema – 21:15 – 007 – Bersaglio mobile (Film). Roger Moore veste i panni di James Bond per fermare un industriale pazzo che vuole distruggere la Silicon Valley.
- Cine34 – 21:00 – La moglie in bianco… l’amante al pepe (Film). Una classica commedia sexy all’italiana ricca di equivoci e situazioni piccanti.
- Focus – 21:20 – Bermuda: I misteri degli abissi (Documentari). Gli scienziati utilizzano tecnologie avanzate per esplorare i fondali del famigerato Triangolo delle Bermuda.
- Discovery – 21:15 – Le megastrutture di Franco (Mondo e Tendenze). Il documentario analizza le grandi opere architettoniche realizzate durante il regime franchista in Spagna.
- Giallo – 21:10 – Il giovane ispettore Morse (Serie TV). Il prequel della celebre serie mostra i primi passi del detective Endeavour Morse nella Oxford degli anni ’60.
- Top Crime – 21:13 – Assassinio sull’Orient Express (Film). Kenneth Branagh dirige e interpreta Hercule Poirot nel celebre giallo di Agatha Christie.
- Boing – 21:45 – Dragon Ball Super. I guerrieri Saiyan affrontano nuove sfide intergalattiche per proteggere la Terra.
- Boing Plus – 21:40 – Siamo solo Orsi. I tre orsi fratelli cercano di integrarsi nella società umana vivendo avventure comiche.
- Cartoonito – 20:55 – Zouk. La piccola strega impara a usare la magia nella vita di tutti i giorni combinando guai divertenti.
- Super! – 20:25 – Henry Danger. Un ragazzo comune diventa l’assistente di un supereroe e deve bilanciare la vita scolastica con la lotta al crimine.
- DMAX – 21:40 – La fattoria Clarkson (Intrattenimento – Prima TV). Jeremy Clarkson tenta di gestire una fattoria nella campagna inglese affrontando imprevisti esilaranti.
- Home & Garden TV – 21:05 – Casa su misura: Benvenuti a casa. I conduttori aiutano le famiglie a trasformare le loro abitazioni in spazi perfetti per le loro esigenze.
- Motor Trend – 21:20 – Affari a quattro ruote. Il team di esperti cerca auto d’epoca da restaurare per ottenere il massimo profitto dalla vendita.
I programmi Sky sabato 10 gennaio 2026
Sky Intrattenimento e Serie
- Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia. I giudici sottopongono gli aspiranti chef a prove di creatività e tecnica sempre più difficili.
- Sky Atlantic – 21:15 – Amadeus. La serie biografica racconta la vita geniale e sregolata di Wolfgang Amadeus Mozart.
- Sky Serie – 21:15 – The Spanish Princess. La miniserie storica narra le vicende di Caterina d’Aragona alla corte dei Tudor.
- Sky Investigation – 21:15 – Mistletoe Murders: Delitti sotto l’albero (Prima TV). Una serie di gialli ambientati durante le festività natalizie svela il lato oscuro del Natale.
- Sky Crime – 21:05 – Profondo Nero di Carlo Lucarelli (Documentari – Prima TV). Il noto scrittore indaga sui lati più oscuri della cronaca nera italiana.
- Sky Adventure – 21:15 – Violent Earth: Disastri naturali. Il documentario mostra la potenza distruttiva della natura attraverso immagini spettacolari.
- Sky Arte – 21:15 – Moonage Daydream (Documentari). Un viaggio immersivo nella mente creativa di David Bowie attraverso filmati inediti.
- Sky Classica – 21:15 – Donizetti – Anna Bolena. L’opera lirica racconta il tragico destino della seconda moglie di Enrico VIII.
- Comedy Central – 20:55 – Maurizio Battista: Papà perché lo hai fatto?. Il comico romano riflette con ironia sulle difficoltà e le gioie della paternità.
- MTV – 20:30 – Help! I am in a secret relationship!. Il reality aiuta le persone a svelare le loro relazioni segrete a parenti e amici.
Sky Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – I delitti del BarLume: Il gioco delle coppie. I vecchietti detective di Pineta indagano su un nuovo omicidio tra partite a carte e pettegolezzi.
- Sky Cinema Due – 21:15 – Un film fatto per bene (Documentari). Il documentario esplora i segreti dietro la realizzazione dei grandi capolavori del cinema.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Giochi di potere. Harrison Ford interpreta Jack Ryan mentre cerca di sventare un attacco terroristico contro la famiglia reale britannica.
- Sky Cinema Family – 21:00 – I Croods 2 – Una nuova era. La famiglia preistorica incontra i Superiori, una famiglia evoluta che vive in un paradiso recintato.
- Sky Cinema Action – 21:00 – I mercenari 2. Sylvester Stallone riunisce le leggende dell’action movie per una missione esplosiva contro Jean-Claude Van Damme.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – La memoria dell’assassino. Liam Neeson è un sicario con l’Alzheimer che decide di punire coloro che lo hanno ingannato.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Finché notte non ci separi. Una coppia di sposi vive una prima notte di nozze piena di imprevisti e rivelazioni.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – A Good Person. Florence Pugh e Morgan Freeman recitano in un dramma commovente sul perdono e la rinascita dopo una tragedia.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – I delitti del BarLume – Aria di mare. Filippo Timi torna a vestire i panni del barista Massimo in un nuovo capitolo della saga toscana.
- Sky Cinema Uno +24 – 21:15 – Amore, cucina e curry. Una famiglia indiana apre un ristorante di fronte a un locale stellato francese, scatenando una guerra culinaria.
