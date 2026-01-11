La ricca programmazione di stasera in tv domenica 11 gennaio 2026 offre al pubblico una vasta gamma di opzioni che spaziano dalla grande fiction italiana al cinema d’autore, passando per l’informazione d’inchiesta e l’intrattenimento puro. Innanzitutto, su Rai 1 prosegue l’appassionante saga familiare Prima di noi. La serie racconta le vicende della famiglia Sartori attraverso i decenni, intrecciando storie personali con la grande storia d’Italia. Contemporaneamente, Rai 2 punta sulla commedia in costume con il film Il Principe di Roma, dove Marco Giallini interpreta un uomo avido in cerca di nobiltà nella Roma dell’Ottocento. Inoltre, Rai 3 dedica la prima serata all’approfondimento giornalistico con Report, programma che indaga su temi di stretta attualità politica ed economica.

Le reti Mediaset rispondono con una programmazione altrettanto variegata. Infatti, Canale 5 propone il ritorno del celebre quiz Chi vuol essere milionario, mentre Italia 1 affida il divertimento e l’inchiesta alla squadra de Le Iene. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono la serata con grandi classici del cinema, documentari esclusivi e serie tv internazionali.

Stasera in TV domenica 11 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – Prima di noi (Serie TV). La narrazione segue le generazioni della famiglia Sartori, esplorando i loro amori, le perdite e le speranze in un’Italia che cambia radicalmente nel corso del Novecento.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

I film e programmi dei canali tematici domenica 11 gennaio 2026

I programmi Sky domenica 11 gennaio 2026

Sky Intrattenimento e Serie

