Il caso legato ad Alfonso Signorini aveva messo a rischio l’effettiva messa in onda, ma ora sembra essere arrivata la decisione definitiva. Il Grande Fratello Vip si farà e dovrebbe prendere il via a marzo 2026.

Grande Fratello Vip 2026, quando è in onda il reality

Alla fine, dunque, il Biscione ha sciolto ogni dubbio ed ha deciso di puntare, ancora una volta, sul Grande Fratello Vip. Mai come quest’anno, l’edizione del reality è stata in dubbio, in primis a causa dei segnali di stanchezza mostrati dal format, soprattutto se si analizzano gli ascolti ottenuti negli ultimi anni.

A peggiorare il tutto c’è stato il cosiddetto caso legato ad Alfonso Signorini, che sarebbe dovuto essere il conduttore della prossima edizione del GF Vip ma che ha deciso, alla fine, di autosospendersi da Mediaset. L’azienda, alla fine, ha deciso di non sacrificare quello che continua ad essere uno dei suoi titoli più forti, ma che avrà, inevitabilmente, dei cambiamenti rispetto al passato.

Al momento, non è comunicata ufficialmente la data di inizio. Tuttavia, il Grande Fratello Vip 2026 dovrebbe prendere il via a marzo, una volta giunti al termine le Olimpiadi invernali e il Festival di Sanremo.

Ilary Blasi in lizza per la conduzione

L’edizione del Grande Fratello Vip 2026, ovviamente, avrà un cambio nella conduzione. Il già citato Alfonso Signorini non sarà il padrone di casa dello show. Esso dovrebbe tornare ad una conduttrice che conosce già molto bene il format. A dare la notizia è Fanpage, secondo cui l’ipotesi più accreditata è quella di un ritorno di Ilary Blasi.

Quest’ultima, infatti, ha già presentato il reality in occasione delle prime tre edizioni. Esse, proposte su Canale 5 nel 2016, 2017 e 2018, hanno ottenuto ottimi dati di ascolto. Blasi avrebbe avuto la meglio su Simona Ventura, in autunno protagonista della versione nip del GF, e di Veronica Gentili, già conduttrice de L’Isola dei Famosi, date per probabili padrone di casa al posto di Signorini.

Grande Fratello Vip 2026, per il ruolo di opinionista si fa il nome di Selvaggia Lucarelli

Nel Grande Fratello Vip del 2026 potrebbe fare il ritorno la figura dell’opinionista, parzialmente eliminata nell’ultima edizione in favore dei commentatori. Ilary Blasi, che nelle sue tre edizioni del reality era affiancata da Alfonso Signorini, potrebbe avere al suo fianco Selvaggia Lucarelli. La giornalista, fra le più influenti e seguite del nostro paese, sarebbe senz’altro un valore aggiunto al format. Da anni nella giuria di Ballando con le stelle, ha dimostrato le sue indiscusse abilità nel creare dinamiche che sono risultate essere vitali per il successo del format del sabato sera.