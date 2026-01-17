La programmazione di stasera in tv domenica 18 gennaio 2026 offre al pubblico un ventaglio di scelte davvero ampio, che spazia dalle grandi produzioni televisive italiane al cinema internazionale, passando per l’inchiesta giornalistica e lo sport in diretta. In particolare, su Rai 1 continua l’emozionante saga familiare Prima di noi, mentre Rai 2 punta tutto sulla commedia d’autore con la prima visione assoluta del film Il mio regno per una farfalla. Contemporaneamente, Rai 3 conferma il suo impegno nell’informazione di qualità con una nuova puntata di Report. Le reti Mediaset rispondono con grandi classici dell’avventura, show di intrattenimento collaudati e serie tv cult. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono la serata con documentari esclusivi, prime visioni cinematografiche e competizioni sportive.

Stasera in TV domenica 18 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – Prima di noi (Serie TV – Prima TV). La famiglia Sartori affronta nuove sfide mentre la storia d’Italia evolve sullo sfondo. Intrighi sentimentali e scelte difficili mettono a dura prova i legami tra i protagonisti.

(Serie TV – Prima TV). La famiglia Sartori affronta nuove sfide mentre la storia d’Italia evolve sullo sfondo. Intrighi sentimentali e scelte difficili mettono a dura prova i legami tra i protagonisti. Rai 2 – 21:00 – Il mio regno per una farfalla (Film – 1ª Visione). Sergio Rubini dirige e interpreta una commedia satirica ambientata in un borgo medievale, dove un nobile decaduto cerca di difendere il suo titolo e la sua terra.

(Film – 1ª Visione). Sergio Rubini dirige e interpreta una commedia satirica ambientata in un borgo medievale, dove un nobile decaduto cerca di difendere il suo titolo e la sua terra. Rai 3 – 20:30 – Report (Informazione). Sigfrido Ranucci conduce nuove inchieste esclusive che fanno luce su sprechi, corruzione e tematiche ambientali, offrendo al cittadino strumenti per comprendere la realtà.

(Informazione). Sigfrido Ranucci conduce nuove inchieste esclusive che fanno luce su sprechi, corruzione e tematiche ambientali, offrendo al cittadino strumenti per comprendere la realtà. Rai 4 – 21:20 – Hannibal Lecter – Le origini del male (Film). Il film racconta l’infanzia traumatica e la giovinezza del celebre serial killer, spiegando come è nato il mostro che tutti conoscono.

(Film). Il film racconta l’infanzia traumatica e la giovinezza del celebre serial killer, spiegando come è nato il mostro che tutti conoscono. Rai 5 – 21:20 – Il quinto potere (Film). Un dramma biografico che esplora la relazione controversa tra Julian Assange e il suo collega Daniel Domscheit-Berg durante la nascita di WikiLeaks.

(Film). Un dramma biografico che esplora la relazione controversa tra Julian Assange e il suo collega Daniel Domscheit-Berg durante la nascita di WikiLeaks. Rai Movie – 21:10 – Robin Hood – L’origine della leggenda (Film). Taron Egerton e Jamie Foxx rivisitano la storia dell’eroe di Sherwood in una versione action e moderna, ricca di combattimenti spettacolari.

(Film). Taron Egerton e Jamie Foxx rivisitano la storia dell’eroe di Sherwood in una versione action e moderna, ricca di combattimenti spettacolari. Rai Premium – 21:20 – Tali e Quali (Intrattenimento). Carlo Conti presenta la versione del talent show dedicata a imitatori non professionisti che omaggiano le grandi star della musica.

(Intrattenimento). Carlo Conti presenta la versione del talent show dedicata a imitatori non professionisti che omaggiano le grandi star della musica. Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 7 – Episodio 5 (Reality). Gli studenti del 1958 affrontano le verifiche di metà percorso e le prime espulsioni, in un clima sempre più teso.

(Reality). Gli studenti del 1958 affrontano le verifiche di metà percorso e le prime espulsioni, in un clima sempre più teso. Rai YoYo – 21:00 – Bluey (Cartoni Animati). La serie animata australiana continua a divertire ed educare i più piccoli con le avventure quotidiane della cagnolina Bluey e della sua famiglia.

(Cartoni Animati). La serie animata australiana continua a divertire ed educare i più piccoli con le avventure quotidiane della cagnolina Bluey e della sua famiglia. Rai Storia – 21:20 – Sandokan – La serie (Serie TV). La leggendaria Tigre della Malesia combatte contro l’impero britannico per difendere la sua gente e il suo amore in questa coproduzione internazionale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:30 – Fuori dal coro (Informazione). Mario Giordano dà voce alle denunce dei cittadini, affrontando temi scomodi e inchieste sui disservizi pubblici e sulla sicurezza.

(Informazione). Mario Giordano dà voce alle denunce dei cittadini, affrontando temi scomodi e inchieste sui disservizi pubblici e sulla sicurezza. Canale 5 – 21:20 – Chi vuol essere milionario (Intrattenimento). Gerry Scotti mette alla prova la cultura generale dei concorrenti che tentano la scalata verso il montepremi finale con le sue domande insidiose.

(Intrattenimento). Gerry Scotti mette alla prova la cultura generale dei concorrenti che tentano la scalata verso il montepremi finale con le sue domande insidiose. Italia 1 – 21:20 – Le Iene (Intrattenimento). Il programma cult mescola satira irriverente, scherzi ai vip e inchieste giornalistiche di forte impatto sociale.

(Intrattenimento). Il programma cult mescola satira irriverente, scherzi ai vip e inchieste giornalistiche di forte impatto sociale. La7 – 21:15 – Il sarto di Panama (Film). Pierce Brosnan e Geoffrey Rush sono i protagonisti di una spy story intrigante tratta dal romanzo di John le Carré, ambientata in America Centrale.

(Film). Pierce Brosnan e Geoffrey Rush sono i protagonisti di una spy story intrigante tratta dal romanzo di John le Carré, ambientata in America Centrale. TV8 – 21:30 – Nonno questa volta è guerra (Film – Prima TV). Robert De Niro è un nonno che si trasferisce nella stanza del nipote, scatenando una divertente guerra domestica fatta di scherzi e trappole.

(Film – Prima TV). Robert De Niro è un nonno che si trasferisce nella stanza del nipote, scatenando una divertente guerra domestica fatta di scherzi e trappole. Nove – 21:30 – Ornella Senza Fine (Mondo e Tendenze). Un documentario intimo che celebra la carriera e la vita privata di Ornella Vanoni, icona della musica italiana.

(Mondo e Tendenze). Un documentario intimo che celebra la carriera e la vita privata di Ornella Vanoni, icona della musica italiana. Canale 20 – 21:10 – The Bourne Supremacy (Film). Matt Damon torna nei panni dell’ex agente segreto Jason Bourne, costretto a uscire dall’ombra per affrontare i fantasmi del suo passato.

(Film). Matt Damon torna nei panni dell’ex agente segreto Jason Bourne, costretto a uscire dall’ombra per affrontare i fantasmi del suo passato. Iris – 21:14 – Indiana Jones e il tempio maledetto (Film). Harrison Ford vive una delle sue avventure più oscure e spettacolari in India, tra culti segreti e pietre magiche.

(Film). Harrison Ford vive una delle sue avventure più oscure e spettacolari in India, tra culti segreti e pietre magiche. Mediaset 27 – 21:14 – Matrimonio a quattro mani (Film). Le gemelle Olsen interpretano due bambine identiche che non si conoscono e decidono di scambiarsi i ruoli per far innamorare i rispettivi genitori.

(Film). Le gemelle Olsen interpretano due bambine identiche che non si conoscono e decidono di scambiarsi i ruoli per far innamorare i rispettivi genitori. La5 – 21:10 – Love in Bloom (Film – Prima TV). Una fiorista si innamora del testimone dello sposo durante i preparativi di un matrimonio, in una commedia romantica ambientata in un ranch.

(Film – Prima TV). Una fiorista si innamora del testimone dello sposo durante i preparativi di un matrimonio, in una commedia romantica ambientata in un ranch. TV2000 – 21:35 – L’opera della mia vita (Film). La vera storia di Paul Potts, un timido venditore di telefoni che vince Britain’s Got Talent e diventa un tenore di fama mondiale.

(Film). La vera storia di Paul Potts, un timido venditore di telefoni che vince Britain’s Got Talent e diventa un tenore di fama mondiale. Mediaset Extra – 21:18 – I Cesaroni (Serie TV). Le vicende della famiglia allargata romana continuano a divertire ed emozionare il pubblico con le loro dinamiche quotidiane.

I film e programmi dei canali tematici stasera in tv domenica 18 gennaio 2026

Cielo – 21:20 – Siberia . Keanu Reeves interpreta un mercante di diamanti che si reca in Russia per concludere un affare, ma si ritrova coinvolto in un intrigo pericoloso.

. Keanu Reeves interpreta un mercante di diamanti che si reca in Russia per concludere un affare, ma si ritrova coinvolto in un intrigo pericoloso. La7 Cinema – 21:15 – Un amore di testimone (Prima TV). Patrick Dempsey scopre di essere innamorato della sua migliore amica proprio quando lei gli chiede di farle da testimone di nozze.

(Prima TV). Patrick Dempsey scopre di essere innamorato della sua migliore amica proprio quando lei gli chiede di farle da testimone di nozze. Cine34 – 21:00 – Un boss in salotto . Paola Cortellesi e Rocco Papaleo sono fratelli molto diversi costretti a convivere quando lui, un presunto boss camorrista, viene mandato agli arresti domiciliari a casa di lei al Nord.

. Paola Cortellesi e Rocco Papaleo sono fratelli molto diversi costretti a convivere quando lui, un presunto boss camorrista, viene mandato agli arresti domiciliari a casa di lei al Nord. Focus – 21:20 – Superconnessi – Le reti sociali degli animali . Il documentario esplora come le diverse specie animali comunicano e collaborano tra loro per sopravvivere.

. Il documentario esplora come le diverse specie animali comunicano e collaborano tra loro per sopravvivere. Discovery – 21:15 – Deadliest Catch (Prima TV). I pescatori di granchi del Mare di Bering affrontano tempeste e rischi mortali per portare a casa il prezioso bottino.

(Prima TV). I pescatori di granchi del Mare di Bering affrontano tempeste e rischi mortali per portare a casa il prezioso bottino. Giallo – 21:10 – Crociera con delitto . Una serie di omicidi sconvolge la tranquillità di una lussuosa nave da crociera, costringendo il personale di bordo a improvvisarsi investigatori.

. Una serie di omicidi sconvolge la tranquillità di una lussuosa nave da crociera, costringendo il personale di bordo a improvvisarsi investigatori. Top Crime – 21:13 – Colombo: Sulle tracce dell’assassino . Il tenente Colombo indaga su un omicidio che sembra perfetto, smascherando il colpevole con la sua solita tenacia e ironia.

. Il tenente Colombo indaga su un omicidio che sembra perfetto, smascherando il colpevole con la sua solita tenacia e ironia. DMAX – 21:40 – Border Security: America Latina . Gli agenti di frontiera controllano i confini per fermare il traffico illegale di merci e persone in Sud America.

. Gli agenti di frontiera controllano i confini per fermare il traffico illegale di merci e persone in Sud America. Home & Garden TV – 21:00 – Chi cerca trova (Prima TV). Esperti di antiquariato scovano oggetti dimenticati in soffitte e cantine per restaurarli e rivenderli.

I programmi Sky stasera in tv domenica 18 gennaio 2026

Sky Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti . Lo chef viaggia attraverso l’Italia per scoprire le eccellenze culinarie locali e premiare il miglior ristoratore.

. Lo chef viaggia attraverso l’Italia per scoprire le eccellenze culinarie locali e premiare il miglior ristoratore. Sky Atlantic – 21:15 – Gomorra: Le origini . La serie prequel racconta l’ascesa criminale di Pietro Savastano e la formazione del clan che dominerà Secondigliano.

. La serie prequel racconta l’ascesa criminale di Pietro Savastano e la formazione del clan che dominerà Secondigliano. Sky Serie – 21:15 – Chicago Fire (Prima TV). I vigili del fuoco della Caserma 51 di Chicago affrontano incendi devastanti e drammi personali in nuovi episodi ricchi di azione.

(Prima TV). I vigili del fuoco della Caserma 51 di Chicago affrontano incendi devastanti e drammi personali in nuovi episodi ricchi di azione. Sky Investigation – 21:15 – Law & Order: Special Victims Unit . L’unità speciale della polizia di New York indaga su crimini a sfondo sessuale, cercando giustizia per le vittime più vulnerabili.

. L’unità speciale della polizia di New York indaga su crimini a sfondo sessuale, cercando giustizia per le vittime più vulnerabili. Sky Crime – 21:20 – Uccisa due volte – Il caso Pomarelli . Il documentario ricostruisce il femminicidio di Elisa Pomarelli, analizzando le indagini e il processo che ne è seguito.

. Il documentario ricostruisce il femminicidio di Elisa Pomarelli, analizzando le indagini e il processo che ne è seguito. Sky Adventure – 21:15 – UFO Investigation . Esperti ufologi analizzano avvistamenti e testimonianze per cercare prove dell’esistenza di vita extraterrestre.

. Esperti ufologi analizzano avvistamenti e testimonianze per cercare prove dell’esistenza di vita extraterrestre. Sky Arte – 21:15 – She, Othello. Una questione di genere . Un documentario che rilegge la tragedia di Shakespeare attraverso una prospettiva femminile e contemporanea.

. Un documentario che rilegge la tragedia di Shakespeare attraverso una prospettiva femminile e contemporanea. Sky Classica – 21:15 – Beethoven – Sinfonia n.9 . L’orchestra esegue la monumentale sinfonia corale di Beethoven, un inno alla fratellanza universale.

. L’orchestra esegue la monumentale sinfonia corale di Beethoven, un inno alla fratellanza universale. Comedy Central – 20:55 – Maurizio Battista: Qualcosa non mi quadra. Il comico romano intrattiene il pubblico con monologhi esilaranti sulle contraddizioni della vita moderna.

Sky Cinema