Con la fine delle festività, il weekend torna ad essere terreno di confronto televisivo per le ammiraglie. Sabato 10 gennaio, infatti, Rai 1 e Canale 5 propongono The Voice Kids e C’è posta per te, che danno vita alla prima sfida del 2026.

The Voice Kids C’è posta per te, la sfida fra Antonella Clerici e Maria De Filippi

Anche nel 2026, dunque, la fascia oraria del prime time del sabato è destinata ad essere occupata dagli show di intrattenimento. Su Canale 5, la grande protagonista è ancora una volta Maria De Filippi, che parte con la nuova edizione di C’è posta per te. Non cambia il meccanismo di funzionamento, che si basa sulle storie delle persone comuni, che si rivolgono allo show per fare sorprese o recuperare rapporti. Ospiti del debutto sono Can Yaman e Raoul Bova.

Per quel che riguarda Rai 1, invece, qui le speranze della TV di Stato sono rivolte su The Voice Kids, ovvero la versione di The Voice Senior dedicata ai più piccoli, guidata da Antonella Clerici. Al suo fianco i giudici Nek, Arisa, Loredana Bertè e Rocco Hunt con Clementino. La prima puntata è dedicata alle Blind Auditions, con i coach che devono valutare i concorrenti senza poterli vedere.

The Voice Kids C’è posta per te, i precedenti

Quello del 10 gennaio fra Clerici e De Filippi non è un confronto di certo inedito. Già nel 2023, infatti, nel prime time del sabato sera si sono affrontati The Voice Kids e C’è posta per te.

Si è trattato, tuttavia, di un confronto limitato ad appena due serate, ovvero quelle del 4 e dell’11 marzo. Entrambe le sfide sono state vinte da C’è posta per te, che nelle stesse serate ha ottenuto il 28,8% ed il 29,1% di share. Clerici su Rai 1, tuttavia, si è difesa bene, con una media del 22,7% di share.

La decisione dell’ammiraglia Rai di puntare su The Voice Kids è logica, se si considerano gli ascolti ottenuti, nella medesima collocazione, negli ultimi anni. Nel 2025 Ora o Mai Più con Marco Liorni, proposto per sette settimane, ha chiuso con un modesto 16,4% di share. L’anno precedente, nel 2024, fra gennaio e febbraio su Rai 1 è toccato a Tali e Quali con Carlo Conti. Lo spin off di Tale e Quale Show, in onda per quattro settimane, ha ricevuto una share del 17,4%.

Maria De Filippi dominatrice dell’autunno

Con l’inizio di gennaio, dunque, Rai 1 e Canale 5 tornano a confrontarsi nel prime time del sabato sera, dopo la sfida dell’autunno fra Ballando con le stelle e Tu Si Que Vales. Nonostante un cast ricco di nomi conosciuti, fra cui Barbara D’Urso, Milly Carlucci nulla ha potuto contro lo show della concorrenza. TSQV, anche grazie all’arrivo di Paolo Bonolis in giuria, ha chiuso con una media share del 27,5% di share, con poco meno di 4 milioni di telespettatori medi.

Analizzando i dati di Ballando con le stelle fino alla prima semifinale, ovvero le serate nelle quali si è sfidato direttamente con il format Mediaset, lo show ha chiuso con il 24% di share e poco meno di 2,9 milioni di persone intrattenute.