Topo Gigio-Il Musical segna il ritorno, sulle scene artistiche italiane, del noto personaggio di Topo Gigio, amato da intere generazioni. Nelle prossime settimane, infatti, la commedia, che mischia la storia dello spettacolo italiano all’immaginazione, è protagonista di una tournée teatrale.

Topo Gigio-Il Musical, fra marzo ed aprile spettacoli a Roma e Milano

La messa in scena di Topo Gigio-Il Musical, al momento, è prevista a marzo ed aprile. In particolare, il debutto è atteso presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, dove è di scena dal 5 al 15 marzo. A seguire, lo show si sposta a Roma. Qui, la location scelta è quella del Teatro Brancaccio, che propone la kermesse dal 25 marzo al 5 aprile. Non è da escludere che, in seguito, il musical possa essere proposto anche in altre città del nostro paese.

La regia di Topo Gigio-Il Musical è curata da Maurizio Colombi, che ha già lavorato a successi come Rapunzel. Quest’ultimo, inoltre, è anche l’autore. La supervisione artistica è affidata ad Alessandro Rossi, mentre le musiche sono curate da Franco Fasano. I costumi sono di Diego Dalla Palma.

Topo Gigio-Il Musical, la trama

Al centro della trama c’è il rapporto fra l’amato pupazzo e la sua creatrice Maria Perego. Il viaggio parte in un tranquillo pomeriggio invernale a Milano, quando una giovane ragazza, ovvero Perego, nota, mentre guarda una vetrina di un negozio, un pupazzo. Ne rimane molto affascinata ed è così che nasce il personaggio di Topo Gigio, che è diventato, in seguito, molto noto a livello internazionale.

Topo Gigio-Il Musical compie una narrazione che alterna la storia della televisione all’immaginazione, divertendo ed emozionando il pubblico. Ovviamente, nel corso della messa in scena è possibile riascoltare alcune delle canzoni più celebri mai realizzate da Topo Gigio, da Strapazzami di coccole a Se avessi la coda anch’io, passando per Ma le gambe, El Trabalero e Mamma Maria.

I personaggi coinvolti

Come accennato, in Topo Gigio-Il Musical è proposto un focus sulla storia di Topo Gigio, che si intreccia inevitabilmente con quella dello spettacolo italiano. Durante la commedia è dato spazio a personaggi che omaggiano i grandi volti che hanno avuto modo di lavorare con Gigio, da Raffaella Carrà al Mago Zurlì, arrivando sino a Walt Disney e Ed Sullivan. Tutti loro, tuttavia, sono trasformati in degli archetipi, personaggi immaginari che ricordano molto da vicino quelli delle fiabe più note.