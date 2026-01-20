Martedì 20 gennaio, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il dating show è proposto, sulla rete del digitale terrestre, dalle ore 21:25 circa.

Primo Appuntamento 20 gennaio, Alessandro con Giovanna

A Primo Appuntamento del 20 gennaio torna, in qualità di conduttore, Flavio Montrucchio. Quest’ultimo è affiancato, nel locale, dal barman Mauro. Insieme accolgono otto single, che cercano l’anima gemella e che affrontano degli appuntamenti al buio, senza conoscere il partner col quale passeranno la serata.

Protagonista di Primo Appuntamento del 20 gennaio è Giovanna. Ha 24 anni, è di Pavia e per lavoro pianifica spedizioni. Il suo hobby è dormire ed ammette: “Ho avuto tanti, forse troppi appuntamenti, ma mai al buio. Sono single perché sono selettiva, trovo persone con problemi e sto molto bene da sola“. Passa la serata con Alessandro, imprenditore nel settore dei tatuaggi. Nato a Torino ma residente a Riccione, le sue passioni sono la cucina, la moto e gli sport da combattimenti. Eccezion fatta per qualche storiella, è single da molto tempo e dichiara: “Cerco una ragazza solare, qualcuno con cui poter scherzare“.

Maria Rosaria con l’amica Loredana

A seguire, il ristorante di Primo Appuntamento accoglie Maria Rosaria e Loredana. La prima ha 56 anni, la seconda ne ha 65 ed entrambe provengono da Napoli. Sono molto amiche ed hanno deciso, per questo, di partecipare insieme all’esperienza televisiva. Inizialmente, il loro rapporto non è stato dei migliori, ma col tempo si sono conosciute meglio ed oggi hanno un legame molto forte.

Loredana conosce il 66enne Mario, appassionato di musica e sport. Nato a Napoli, oggi risiede a Roma. Giocatore di pallavolo, spera di incontrare una donna “sportiva, allegra e pensante”. Si ritiene una persona moderatamente romantica. Maria Rosaria, invece, passa la serata col 58enne Gabriele. Nella vita fa il commerciante, viene dalla provincia di Avellino e si dichiara “pazzerello”. Sogna di conoscere una persona libera, proprio come lui, e con carattere.

Primo Appuntamento 20 gennaio, Greta ed Ibrahim

A Primo Appuntamento c’è Greta. Ha 25 anni e sta per laurearsi in semiotica presso l’Università di Bologna. Adora ballare, soprattutto le danze caraibiche, ed in amore è sfiduciata. Per questo, il suo obiettivo è stringere legame con un uomo capace di farle cambiare idea e cancellare i suoi “preconcetti sul genere maschile”. Cena insieme ad Ibrahim, 23enne italo-senegalese. Lavora come elettricista ed un grandissimo hobby: il calcio. In una relazione dà il 100% e confessa: “Per me è molto importante sia l’alchimia mentale che quella fisica“.