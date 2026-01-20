La programmazione tv di stasera, mercoledì 21 gennaio 2026, offre al pubblico un palinsesto ricco e variegato, capace di soddisfare gli interessi più disparati. La prima serata porta nelle case degli italiani un mix equilibrato di attualità politica, grandi emozioni cinematografiche e intrattenimento puro. Su Rai 1, Bruno Vespa celebra un traguardo storico con lo Speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita, ripercorrendo i momenti salienti che hanno segnato il Paese.

Contemporaneamente, Rai 2 accende i riflettori sulle dinamiche adolescenziali con una puntata cruciale de Il Collegio 9, mentre Rai 3 prosegue la sua missione di servizio pubblico con le inchieste di Chi l’ha visto?. Le reti Mediaset rispondono con una controprogrammazione agguerrita che spazia dalle serie drammatiche al grande calcio internazionale, senza dimenticare il cinema d’autore proposto dai canali tematici.

Stasera in TV mercoledì 21 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – Speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita (Intrattenimento)

Bruno Vespa conduce una serata evento per festeggiare i tre decenni della storica trasmissione. Attraverso filmati d’epoca e ospiti prestigiosi, il programma analizza i cambiamenti sociali e politici dell’Italia, confermando il suo ruolo di “Terza Camera dello Stato”.

L’atmosfera nel convitto diventa incandescente. Il Preside, stanco delle continue indiscipline, lancia un ultimatum: gli allievi hanno solo due giorni per dimostrare di meritare la permanenza nell’istituto. Tuttavia, le tensioni tra i gruppi mettono a rischio l’obiettivo comune.

Federica Sciarelli torna in diretta per dare voce a chi cerca persone scomparse. La puntata approfondisce nuovi casi di cronaca nera e raccoglie le testimonianze dei telespettatori, fornendo un aiuto concreto alle indagini in corso.

Una commedia horror che mescola risate e brividi, dove una creatura mitologica trasforma le vacanze natalizie di una famiglia in un incubo grottesco.

Mario Tozzi guida il pubblico in un viaggio affascinante attraverso la storia dell’illuminazione, spiegando come questa invenzione ha cambiato radicalmente le abitudini umane.

Sylvester Stallone interpreta un esperto alpinista coinvolto in un recupero ad alta quota che si trasforma presto in una lotta mortale contro una banda di criminali spietati.

I giudici continuano la ricerca dei giovani talenti musicali, ascoltando le voci dei candidati senza poterli guardare in volto fino alla scelta decisiva.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Realpolitik (Informazione – Prima TV)

Il talk show affronta i temi caldi dell’agenda politica nazionale e internazionale, offrendo dibattiti accesi e punti di vista contrapposti sugli scenari economici attuali.

La protagonista prosegue la sua battaglia legale e personale contro un sistema corrotto. In questo episodio, nuove prove emergono a suo favore, ma i nemici reagiscono colpendo i suoi affetti più cari, costringendola a una scelta dolorosa.

Lo spin-off del celebre programma propone un’inchiesta monografica, approfondendo un singolo caso di cronaca o attualità con dettagli inediti e interviste esclusive.

Aldo Cazzullo racconta un momento cruciale della storia italiana, svelando retroscena e dettagli poco noti che hanno influenzato il corso degli eventi successivi.

Grande calcio europeo in prima serata. Il Marsiglia ospita i Reds in una sfida decisiva per il passaggio del turno; entrambe le squadre devono vincere per consolidare la propria posizione in classifica.

Francesco Panella viaggia alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero, sfidando gli espatriati a dimostrare l’autenticità della loro cucina.

Denzel Washington interpreta Whip Whitaker, un pilota di linea che compie un atterraggio miracoloso salvando quasi tutti i passeggeri. Tuttavia, l’indagine successiva svela i suoi oscuri problemi di dipendenza.

Una commedia romantica in cui una figlia adolescente inventa un ammiratore segreto per risollevare il morale della madre single, scatenando una serie di equivoci divertenti.

I film e programmi dei canali tematici mercoledì 21 gennaio 2026

Cielo – 21:20 – Dagmar – L’anima dei Vichinghi

Un’avventura epica ambientata nel freddo Nord, dove una giovane guerriera combatte per il destino del suo clan.

Thriller poliziesco teso e cupo, ambientato in una Los Angeles corrotta.

Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme sono due padri molto diversi che tentano di impedire il matrimonio dei rispettivi figli.

Spettacolari riprese mostrano le migrazioni animali più incredibili del pianeta.

Il programma esplora misteri archeologici e leggende nascoste nella penisola iberica.

La brillante patologa forense affronta un nuovo caso complesso che sfida la sua logica.

La squadra investigativa indaga su un crimine che divide l’opinione pubblica.

I protagonisti scovano tesori nascosti nei depositi abbandonati cercando il colpo della vita.

Due amiche ristrutturano case fatiscenti per trasformarle in abitazioni da sogno.

Mike ed Elvis ridanno vita a un’auto classica per rivenderla con profitto.

Sky Intrattenimento e Serie

Un viaggio culinario alla scoperta dei sapori più stravaganti del mondo.

Un drama politico intenso che esplora gli effetti di una decisione governativa controversa.

Bode Donovan cerca redenzione unendosi a un programma antincendio per detenuti.

L’ispettore risolve un omicidio apparentemente impossibile sull’isola di Saint Marie.

Documentario true crime che ricostruisce indagini complesse attraverso gli occhi dei sospettati.

L’esploratore affronta il deserto mediorientale in una prova di sopravvivenza estrema.

La storica band pop britannica si esibisce in uno show emozionante ricco di hit.

Un documentario sulla danza contemporanea che sfida i limiti fisici ed espressivi.

Sky Cinema