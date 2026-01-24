Sabato 24 gennaio, Real Time manda in onda la puntata Un nuovo capo di Dottor Hekim. La soap opera turca è trasmessa dalle ore 21:25 circa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Dottor Hekim Un nuovo capo, regista e dove è girata

Il titolo, appartenente al genere medical drama, è realizzato dalle società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures. L’appuntamento, l’undicesimo della seconda stagione, ha una durata di circa due ore ed oltre che in televisione è fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+. Sull’applicazione a pagamento, inoltre, sono rilasciati gli episodi con una settimana di anticipo rispetto alla normale programmazione tv.

La sceneggiatura è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. La regia, invece, è firmata da Semih Bagci. Le riprese si sono svolte in Turchia, soprattutto presso l’ospedale Okan, situato nel distretto Tuzla di Istanbul.

Dottor Hekim Un nuovo capo, la trama

Nel corso della puntata Un nuovo capo, in ospedale è accolto un nuovo paziente. Quest’ultimo è ricoverato dopo essersi sentito male. Il malore, secondo l’equipe medica, è dovuta ad una crisi di assenza, ovvero un episodio di breve durata di interruzione della coscienza. Una volta in ospedale, tuttavia, il paziente svela ai medici di avere altri problemi di salute, di cui non aveva parlato prima ai suoi famigliari.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante l’appuntamento di oggi di Dottor Hekim, vi sono dei problemi per il protagonista. Quest’ultimo, infatti, decide di affrontare il consiglio, che prende una decisione molto importante. Nel frattempo, il personaggio principale e Selin hanno un nuovo, inatteso avvicinamento dopo che la donna decide di parlare al dottore dei problemi che sta affrontando il suo matrimonio.

A peggiorare ulteriormente la situazione vi è la salute del paziente giunto in ospedale per una crisi di assenza. Secondo Hekim, infatti, il degente ha una patologia che può essere curata solamente con un delicato intervento chirurgico. Non è d’accordo con lui, però, il consiglio, che sembra determinato ad opporsi.

Dottor Hekim Un nuovo capo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di oggi, sabato 24 gennaio, di Dottor Hekim, in onda a partire dalle ore 21:25 circa su Real Time.