La programmazione tv di stasera, martedì 27 gennaio 2026, offre un palinsesto speciale e variegato. Poiché coincide con il Giorno della Memoria, molte reti dedicano la prima serata a film e approfondimenti storici di grande impatto emotivo. Su Rai 1, il pubblico può riflettere con la miniserie evento Morbo K. Contemporaneamente, le altre reti propongono grandi titoli internazionali come The Bourne Ultimatum e capolavori del cinema come Il pianista e Jerry Maguire, garantendo opzioni per ogni preferenza.

Stasera in TV martedì 27 gennaio 2026 — Rai

Rai 1 – 21:30 – Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero (Serie TV)

In occasione della Giornata della Memoria, la rete trasmette questa intensa miniserie. La trama racconta la storia vera ed eroica dei medici dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma. Questi sanitari inventarono una finta malattia mortale, il “Morbo K”, per isolare nei reparti infettivi decine di ebrei, salvandoli così dalla deportazione nazista.

Max Giusti conduce un nuovo appuntamento in cui i dirigenti aziendali si travestono per lavorare in incognito fianco a fianco con i propri dipendenti. Di conseguenza, i boss scoprono i punti di forza e le criticità nascoste delle loro imprese.

Salvo Sottile guida il programma d’inchiesta che esplora le zone d’ombra dell’Italia, portando alla luce scandali e storie di ingiustizia sociale.

Quando Babbo Natale subisce un rapimento, il capo della sicurezza del Polo Nord deve collaborare con un cinico cacciatore di taglie per salvare le feste.

Un western che esplora la leggenda di Billy the Kid attraverso gli occhi di un giovane in fuga.

Tom Cruise interpreta un procuratore sportivo che decide di ripartire da zero scommettendo su un unico, eccentrico cliente.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – È sempre Cartabianca (Informazione — Prima TV)

Bianca Berlinguer analizza i temi caldi della politica e dell’attualità. Insieme ai suoi ospiti fissi, la conduttrice apre dibattiti accesi sulle nuove misure economiche del governo.

Claudio Bisio dirige un commovente film ambientato a Roma nel 1943. Tre bambini coraggiosi partono per un viaggio disperato lungo i binari ferroviari nel tentativo di ritrovare l’amico ebreo deportato dai nazisti.

Grande calcio in diretta con il match di Coppa Italia. Le due squadre si affrontano in una gara secca che decide l’accesso al turno successivo del torneo.

Giovanni Floris accoglie in studio politici, giornalisti ed esperti per discutere delle riforme sociali e degli instabili conflitti internazionali.

Una giovane donna torna nella sua città natale per le feste e incontra un affascinante principe in incognito.

Paolo Conticini guida un’asta speciale in prima serata dedicata a oggetti d’antiquariato rarissimi.

Jason Bourne continua la sua caccia incessante per smascherare i creatori del programma Treadstone.

Kiefer e Donald Sutherland recitano insieme in questo dramma sul riscatto di un ex pistolero.

Il capolavoro di Roman Polanski che narra la sopravvivenza del musicista Wladyslaw Szpilman nel ghetto di Varsavia.

(Film) TV2000 – 21:10 – Aspettando Anya (Film)

(Film) La7 Cinema – 21:15 – Storia di una ladra di libri (Film)

(Film) La5 – 21:22 – Cinquanta sfumature di rosso (Film — Prima TV)

