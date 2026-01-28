Si gioca interamente mercoledì 28 gennaio l’ottava giornata di Champions League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Tutte le partite del torneo si svolgono nella serata odierna, al termine della quale è chiaro quale futuro avranno, nel torneo, le quattro compagini italiane, cioè l’Inter, la Juventus, il Napoli e l’Atalanta.

Champions League ottava giornata programmazione tv, la Juve a Monaco

Tutte e quattro le squadre italiane scendono in campo alle ore 21:00. La Juventus di Luciano Spalletti scende in campo, in trasferta, contro il Monaco. Entrambe le compagini sono attualmente all’interno della zona playoff, con i bianconeri che sono ad appena un punto di distanza dalla top 8, che garantirebbe la qualificazione automatica alla fase successiva. I calciatori di Spalletti, reduci da tre vittorie consecutive, devono, dunque, necessariamente vincere. Monaco-Juventus è in onda su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252 ed ha come telecronisti Stefano Borghi ed Aldo Serena.

Sempre alle 21:00 c’è il faccia a faccia fra il Borussia Dortmund e l’Inter. I nerazzurri provengono da tre sconfitte di fila e sono nella medesima situazione di classifica della Juventus, mentre i tedeschi padroni di casa hanno undici punti e non vincono da due incontri. Entrambe, numeri alla mano, hanno ancora la possibilità di qualificarsi automaticamente. Borussia Dortmund-Inter è in onda su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 253, con il racconto di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Il Napoli su Amazon Prime Video

Terzo match in programma nel calendario dell’ottava giornata di Champions League è quello tra l’Union SG e l’Atalanta. I nerazzurri è il club italiano con più chance di ottenere la qualificazione alla fase successiva, avendo tredici punti ed affrontando quello che, sulla carta, è l’incontro meno ostico. I padroni di casa, infatti, hanno appena sei punti e sono già matematicamente eliminati. Union SG-Atalanta è visibile su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 254 con la telecronaca di Dario Massara e Massimo Gobbi.

Ultimo team italiano impegnato nell’ottava giornata di Champions League è il Napoli, che al Maradona accoglie il Chelsea. I Partenopei di Antonio Conte, al momento virtualmente eliminati, devono necessariamente vincere per cercare di andare nella zona spareggio. Gli ospiti, invece, sono l’ultima squadra che, virtualmente, è qualificata alla fase successiva. La messa in onda è solo su Amazon Prime Video con le voci di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Champions League ottava giornata programmazione tv, il calendario di TV8

Come al solito, i tanti appassionati possono seguire una partita dell’ottava giornata di Champions League in chiaro, su TV8. L’incontro scelto è quello fra il Benfica ed il Real Madrid, al via alle ore 21:00. I Blancos sono prossimi alla qualificazione agli ottavi, mentre i padroni di casa sono a meno due punti dai playoff. Il commento è di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.