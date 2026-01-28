Il già ricco elenco di personaggi celebri che hanno deciso di dedicarsi ai podcast si arricchisce ancora. Aurora Ramazzotti, infatti, lancia il format Questa non è un’intervista, programma di faccia a faccia rilasciato il 28 gennaio.

Questa non è un’intervista Aurora Ramazzotti, un’avventura iniziata al Festival di Sanremo

Con Questa non è un’intervista, dunque, inizia un nuovo percorso professionale per Aurora Ramazzotti. Si tratta, in realtà, di un progetto che il pubblico a casa ha già avuto la possibilità di ammirare lo scorso febbraio, durante il Festival di Sanremo 2025.

Realizzato in collaborazione con Cosmopolitan, l’obiettivo di Aurora Ramazzotti è creare un contenuto autentico, fatto di chiacchiere e sana leggerezza, caratteristiche che già in passato hanno contraddistinto i lavori della influencer e conduttrice.

Faccia a faccia con degli ospiti vip

Il progetto di Aurora Ramazzotti denominato Questa non è un’intervista prevede che la padrona di casa accolga, in ogni appuntamento, un ospite, volto noto dello spettacolo, dello sport o del cinema del nostro paese.

Come intuibile già dal titolo, al centro dello show vi sono delle interviste decisamente non convenzionali. Il risultato finale è un dialogo fra Ramazzotti e l’ospite, capace di offrire allo spettatore un’esperienza di intrattenimento a tutto tondo.

Come già detto, Questa non è un’intervista non è una novità assoluta, avendo debuttato lo scorso febbraio. Il format, composto all’epoca da una serie di episodi speciali, ha avuto come ospiti numerosi Big in gara a Sanremo, fra cui Coma_Cose, Bresh, Olly, Noemi, Rkomi e Gaia.

Questa non è un’intervista Aurora Ramazzotti, la tendenza dei vip a dedicarsi al podcast

Aurora Ramazzotti non è che l’ultimo volto noto del mondo dello spettacolo ad aver deciso di dedicarsi ai podcast. Nelle scorse settimane ha fatto molto parlare il ritorno sulle scene, proprio con un format di questo tipo, di Victoria Cabello. La conduttrice, dopo alcuni anni di lontananza dal mondo dello spettacolo, ha lanciato Fuori di Cabello, programma di interviste a personaggi celebri.

Ma l’elenco dei volti noti che hanno deciso di condurre dei podcast è lungo: da Alessandro Cattelan, al timone di Supernova, a Fedez e Mr.Marra, protagonisti di Pulp, passando per il BSMT di Gianluca Gazzoli.

La concorrenza, insomma, è molta e la vera sfida, ora, è quella di riuscire a far emergere dal mucchio il proprio format. D’altronde, molti hanno, come ossatura, un’ intervista singola con un ospite ed è necessario cercare di evitare l’effetto fotocopia, onde evitare che i podcast si somiglino un po’ tutti.