Nuovo record per Buen Camino di Checco Zalone. La pellicola, nelle scorse ore, è diventata ufficialmente quella con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema italiano.

Buen Camino Checco Zalone, superato Avatar

Il record, che era nell’aria già da qualche giorno, è stato certificato nella giornata di domenica 18 gennaio. In ventiquattro giorni nei cinema italiani, il film con protagonista Checco Zalone ha incassato 68.823.069 di euro.

Si tratta, come detto, della cifra più alta mai incassata da un film al box office del nostro paese. Al secondo posto troviamo Avatar, ovvero il primo capitolo della saga distribuito nel 2009 e capace di portare a casa la bellezza di 68 milioni e 675.000 mila euro.

Il podio è completato, al terzo posto, da un altro film di Checco Zalone, ovvero Quo Vado? del 2016, che ha incassato 65.365.676 di euro. Nella top five troviamo, inoltre, una terza produzione di Zalone, cioè Sole a catinelle, che nel 2013 ha incassato poco meno di 52 milioni di euro. Una cifra, questa, grazie alla quale raggiunge il quarto posto.

Ancora lontano il dato degli spettatori medi

Nonostante Buen Camino sia diventato il film con il maggior incasso di sempre nei cinema italiani, il film è ancora lontano dai record legato al numero di telespettatori. Fino ad oggi, domenica 18 gennaio, la pellicola è stata vista, nelle sale, da 8 milioni e 562 mila persone.

Un numero decisamente molto distante da quelli che lo stesso Checco Zalone aveva raggiunto in passato. Con Quo Vado?, infatti, l’attore e comico è riuscito a portare nei cinema del nostro paese ben 9 milioni e 964 mila persone. Tali cifre, molto importanti, rendono le commedia la 43esima produzione di sempre per numero di spettatori, nonché l’unica di questa classifica ad essere uscita dopo il 2000.

Buen Camino Checco Zalone, di cosa parla

Al di là delle statistiche, comunque, è innegabile l’enorme successo ottenuto da Buen Camino di Checco Zalone. La pellicola, realizzata dalla Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con Mzl e in collaborazione con Netflix, segna il ritorno del sodalizio fra il comico e Gennaro Nunziante, che ha curato la regia.

Il protagonista, nel film, interpreta un rampollo straricco e figlio di papà, che è costretto ad abbandonare gli agi a cui è abituato per cercare la figlia Cristal. Quest’ultima, infatti, ha abbandonato il nostro paese per svolgere il Cammino di Santiago, dove fa i conti con vari imprevisti, fra pellegrini ed ostelli.