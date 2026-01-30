Venerdì 30 gennaio, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento de Il Forno delle Meraviglie. La puntata è proposta, sulla rete del digitale terrestre, dalle ore 21:25 circa.

Il Forno delle Meraviglie 30 gennaio, focus su Rione Monti

La puntata de Il Forno delle Meraviglie di venerdì 30 gennaio, proposta anche in streaming su Discovery+, è guidata dal confermato Fulvio Marino. Quest’ultimo si reca, in occasione dell’appuntamento odierno, a Rione Monti, quartiere più antico di Roma.

Marino, nel rispetto dello spirito originario dello show, va alla ricerca delle migliori panetterie della zona, assaggiando i numerosi prodotti tipici locali. Lungo la sfida, il conduttore ed esperto panificatore deve valutare quattro differenti categorie, ovvero il dolce, il salato, l’esperienza complessiva del forno ed il prodotto meraviglia, una specialità della casa scelta direttamente dai concorrenti in gara.

Ospite è Valentina Barbieri

Fulvio Marino, ad Il Forno delle Meraviglie del 30 gennaio, è affiancato da un ospite. Si tratta di Valentina Barbieri, imitatrice molto seguita sui social e nota, in tv, per la sua presenza nel cast del GialappaShow, dove ha proposto le parodie di Ilary Blasi ed Alessandra Amoroso. Barbieri accompagna il conduttore nei vari locali, assaggia i prodotti ed alla fine assegna un punteggio bonus al concorrente per lei più meritevole.

La prima attività in gara ne Il Forno delle Meraviglie del 30 gennaio è Forno Pietro Roscioli. Posto sul Colle Esquilino, oggi è gestito da Andrea. Ha 33 anni e confessa: “Da piccolo sognavo di costruire macchine, ma poi ho scoperto che il pane ha una marcia in più. Sono cresciuto nel panificio di Roscioli Pietro, ovvero mio padre, che negli anni ’80 ha aperto un forno diventato, poi, un punto di riferimento. La nostra è una storia che va avanti da oltre 30 anni. Io ho portato un po’ di innovazione, ma una cosa è certa: la tradizione non si tocca“.

Il Forno delle Meraviglie 30 gennaio, gli altri concorrenti

A Il Forno delle Meraviglie concorre Molino Bakery. Posto in prossimità della Basilica Santa Maria Maggiore, è gestito da Giandomenico, che racconta: “Vengo da una famiglia di medici ed il camice era il mio destino, poi Nonna Nina mi ha fatto conoscere la magia della farina, ho indossato il grembiule e non l’ho tolto mai più. Sono pugliese di nascita ma romano di adozione, la nostra è una bakery nata nel 2018. Qui non c’è improvvisazione, ma studio, cura e tecnica“.

Il trio di concorrenti è completato da Panificio Disa. Posto sul Colle Celio, la titolare è Erika, che ammette: “Mio padre ha sempre fatto il pane con amore e rigore, ora tocca a me. Dentro questa attività c’è la storia della famiglia, siamo fornai da 50 anni. Chi vuole sfidarmi sa dove trovarmi, a due passi dal Colosseo, ma occhio: qui si fa sul serio“.