La programmazione televisiva di stasera, venerdì 30 gennaio 2026, offre un palinsesto eccezionalmente vario che spazia dall’intrattenimento musicale al grande cinema d’avventura, senza trascurare l’inchiesta giornalistica. Su Rai 1, Carlo Conti conduce l’attesissima finale di Tali e Quali, dove artisti non professionisti si sfidano per l’ultima volta imitando le icone della musica. Le altre reti del servizio pubblico propongono storie di riscatto sportivo e approfondimenti giudiziari di forte impatto civile. Contemporaneamente, Mediaset schiera i suoi titoli di punta, tra nuove fiction drammatiche, pirati leggendari e analisi approfondite dei casi di cronaca nera più discussi.

Stasera in TV venerdì 30 gennaio 2026 — Rai

Rai 1 – 21:30 – Tali e Quali (Intrattenimento)

Carlo Conti presenta l’ultimo atto dello show. I finalisti, dopo aver superato le selezioni precedenti, tornano sul palco per offrire la performance della vita. La giuria valuta tecnica vocale e somiglianza fisica per decretare il vincitore assoluto di questa edizione.

(Intrattenimento) Carlo Conti presenta l’ultimo atto dello show. I finalisti, dopo aver superato le selezioni precedenti, tornano sul palco per offrire la performance della vita. La giuria valuta tecnica vocale e somiglianza fisica per decretare il vincitore assoluto di questa edizione. Rai 2 – 21:20 – Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile (Film)

Il film narra la straordinaria vicenda di Jann Mardenborough, un adolescente appassionato di videogiochi che riceve l’opportunità unica di diventare un vero pilota professionista. Il ragazzo deve trasferire le sue abilità dal simulatore alla pista reale, sfidando lo scetticismo del mondo delle corse.

(Film) Il film narra la straordinaria vicenda di Jann Mardenborough, un adolescente appassionato di videogiochi che riceve l’opportunità unica di diventare un vero pilota professionista. Il ragazzo deve trasferire le sue abilità dal simulatore alla pista reale, sfidando lo scetticismo del mondo delle corse. Rai 3 – 21:25 – Verità per Giulio Regeni – Speciale Un Giorno in Pretura (Intrattenimento)

Roberta Petrelluzzi cura uno speciale dedicato al processo per l’omicidio del ricercatore italiano. Attraverso gli atti giudiziari e le testimonianze in aula, il programma ricostruisce le fasi cruciali di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica internazionale.

(Intrattenimento) Roberta Petrelluzzi cura uno speciale dedicato al processo per l’omicidio del ricercatore italiano. Attraverso gli atti giudiziari e le testimonianze in aula, il programma ricostruisce le fasi cruciali di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica internazionale. Rai 4 – 21:18 – High Forces – Emergenza ad alta quota (Film)

Un thriller ad alta tensione ambientato a bordo di un aereo di linea. Un ex agente delle forze speciali deve sventare un dirottamento organizzato da criminali spietati, proteggendo la sua famiglia e gli altri passeggeri a migliaia di metri d’altezza.

(Film) Un thriller ad alta tensione ambientato a bordo di un aereo di linea. Un ex agente delle forze speciali deve sventare un dirottamento organizzato da criminali spietati, proteggendo la sua famiglia e gli altri passeggeri a migliaia di metri d’altezza. Rai 5 – 21:20 – Kilimangiaro On The Road (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Movie – 21:10 – 12 Soldiers (Film)

Chris Hemsworth guida un’unità speciale americana in Afghanistan subito dopo l’11 settembre. I soldati devono collaborare con un signore della guerra locale e combattere a cavallo contro i talebani in condizioni estreme.

(Film) Chris Hemsworth guida un’unità speciale americana in Afghanistan subito dopo l’11 settembre. I soldati devono collaborare con un signore della guerra locale e combattere a cavallo contro i talebani in condizioni estreme. Rai Premium – 21:20 – La preside (Serie TV)

Continuano le vicende della dirigente scolastica che cerca di gestire un istituto complesso, affrontando problemi educativi e dilemmi personali che coinvolgono docenti e studenti.

Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Quarto grado (Informazione — Prima TV)

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano a indagare sui grandi gialli irrisolti e sui casi di cronaca più recenti. Grazie a intercettazioni, rilievi scientifici e ospiti in studio, il programma cerca di fare luce sulle zone d’ombra delle inchieste in corso.

(Informazione — Prima TV) Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano a indagare sui grandi gialli irrisolti e sui casi di cronaca più recenti. Grazie a intercettazioni, rilievi scientifici e ospiti in studio, il programma cerca di fare luce sulle zone d’ombra delle inchieste in corso. Canale 5 – 21:20 – Colpa dei sensi (Serie TV)

Prosegue la nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik. In questo episodio, il protagonista Davide scopre nuovi indizi che legano la morte di sua madre a potenti figure locali, mentre la passione per Laura rischia di compromettere la sua ricerca della verità.

(Serie TV) Prosegue la nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik. In questo episodio, il protagonista Davide scopre nuovi indizi che legano la morte di sua madre a potenti figure locali, mentre la passione per Laura rischia di compromettere la sua ricerca della verità. Italia 1 – 21:25 – Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (Film)

(Film) La7 – 21:15 – Propaganda Live (Intrattenimento — Prima TV)

(Intrattenimento — Prima TV) TV8 – 21:30 – Cucine da incubo (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza (Intrattenimento)

Maurizio Crozza porta in scena le sue maschere più celebri, offrendo una satira tagliente sui protagonisti della politica italiana e sui fenomeni di costume contemporanei.

(Intrattenimento) Maurizio Crozza porta in scena le sue maschere più celebri, offrendo una satira tagliente sui protagonisti della politica italiana e sui fenomeni di costume contemporanei. Canale 20 – 21:07 – Hunter’s Prayer – In fuga (Film)

Un sicario solitario decide di non uccidere la sua vittima, una giovane ragazza, ma di proteggerla da chi la vuole morta. Insieme, intraprendono una fuga attraverso l’Europa per vendicarsi dei loro nemici comuni.

(Film) Un sicario solitario decide di non uccidere la sua vittima, una giovane ragazza, ma di proteggerla da chi la vuole morta. Insieme, intraprendono una fuga attraverso l’Europa per vendicarsi dei loro nemici comuni. Iris – 21:15 – Cry Macho – Ritorno a casa (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:10 – Il dottor Zivago (Film)

(Film) TV2000 – 21:05 – Lettere da Iwo Jima (Film)

Clint Eastwood racconta la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista dei soldati giapponesi. Attraverso le lettere inviate a casa, il film esplora l’umanità e il senso del dovere di uomini destinati alla sconfitta.

(Film) Clint Eastwood racconta la battaglia di Iwo Jima dal punto di vista dei soldati giapponesi. Attraverso le lettere inviate a casa, il film esplora l’umanità e il senso del dovere di uomini destinati alla sconfitta. La7 Cinema – 21:15 – Moll Flanders (Film)

(Film) La5 – 21:22 – s*x and the City 2 (Film — Prima TV)

Stasera in tv venerdì 30 gennaio 2026 – canali tematici e digitali

Cielo – 21:20 – In ordine di sparizione (Film)

Un cittadino modello decide di vendicare la morte del figlio, ucciso da una banda di narcotrafficanti. La sua crociata innesca una guerra tra criminali norvegesi e serbi tra le nevi scandinave.

(Film) Un cittadino modello decide di vendicare la morte del figlio, ucciso da una banda di narcotrafficanti. La sua crociata innesca una guerra tra criminali norvegesi e serbi tra le nevi scandinave. Cine34 – 21:00 – Mia moglie è una strega (Film)

Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi sono i protagonisti di questa commedia cult. Lo spirito di una strega bruciata secoli fa torna sulla Terra per sedurre il discendente del giudice che la condannò.

(Film) Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi sono i protagonisti di questa commedia cult. Lo spirito di una strega bruciata secoli fa torna sulla Terra per sedurre il discendente del giudice che la condannò. Real Time – 20:50 – Cortesie per gli ospiti (Mondo e Tendenze)

Due coppie aprono le porte delle loro case ai giudici Csaba, Roberto e Tommaso, sfidandosi nell’arte dell’ospitalità, del bon ton e della cucina.

(Mondo e Tendenze) Due coppie aprono le porte delle loro case ai giudici Csaba, Roberto e Tommaso, sfidandosi nell’arte dell’ospitalità, del bon ton e della cucina. QVC – 21:00 – Homedics, la tecnologia della bellezza (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Food Network – 20:40 – Cucina al mercato con Ruben (Mondo e Tendenze)

Sky — Intrattenimento, Serie e Cinema

Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento)

Lo chef Alessandro Borghese viaggia alla ricerca del miglior ristorante in una specifica categoria e zona geografica. I quattro ristoratori in gara si giudicano a vicenda su location, menù, servizio e conto.

(Intrattenimento) Lo chef Alessandro Borghese viaggia alla ricerca del miglior ristorante in una specifica categoria e zona geografica. I quattro ristoratori in gara si giudicano a vicenda su location, menù, servizio e conto. Sky Atlantic – 21:15 – Gomorra: Le origini (Serie TV)

La serie prequel esplora l’ascesa criminale del giovane Pietro Savastano nella Napoli degli anni passati, mostrando la genesi del clan che dominerà Secondigliano.

(Serie TV) La serie prequel esplora l’ascesa criminale del giovane Pietro Savastano nella Napoli degli anni passati, mostrando la genesi del clan che dominerà Secondigliano. Sky Serie – 21:15 – Ordinary Joe (Serie TV)

La vita del protagonista Joe Kimbreau si divide in tre linee temporali parallele, mostrando come una singola scelta dopo la laurea abbia portato a tre destini completamente diversi.

(Serie TV) La vita del protagonista Joe Kimbreau si divide in tre linee temporali parallele, mostrando come una singola scelta dopo la laurea abbia portato a tre destini completamente diversi. Sky Investigation – 21:15 – Bones (Serie TV)

L’antropologa forense Temperance Brennan e l’agente FBI Seeley Booth risolvono complessi casi di omicidio analizzando i resti delle vittime.

(Serie TV) L’antropologa forense Temperance Brennan e l’agente FBI Seeley Booth risolvono complessi casi di omicidio analizzando i resti delle vittime. Sky Crime – 20:45 – Un avvertimento prima di iniziare – Beatrice Fraschini (Documentari)

(Documentari) Sky Adventure – 21:15 – Ice Vikings (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Sky Arte – 21:15 – Mozart – Genio Immortale (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Sky Classica – 21:45 – Pushing Borders (Ragazzi e Musica)

(Ragazzi e Musica) Comedy Central – 20:45 – Maurizio Battista Show (Intrattenimento)

Cinema