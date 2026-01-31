Venerdì 30 gennaio si è svolta la finale di Tali e Quali, che ha incoronato come vincitore Daniele Quartapelle. L’appuntamento è andato in onda in prima serata, su Rai 1.

Tali e Quali Daniele Quartapelle, Siani e Frassica giudici speciali

Alla conduzione di Tali e Quali, anche in occasione della finale, ha presenziato Nicola Savino, che ha accolto, sul palco, dieci finalisti, ovvero i primi due classificati delle tre puntate precedenti più i vincitori delle edizioni passate del format.

Tutti i protagonisti hanno proposto delle imitazioni di personaggi celebri della musica italiana ed internazionale. A giudicare le performance c’è la giuria composta da Massimo Lopez, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. A loro, in qualità di giudici speciali, si sono aggiunti Alessandro Siani e Nino Frassica.

La vittoria di Tali e Quali, nella puntata del 30 gennaio, è andata a Daniele Quartapelle. Per lui si tratta di una conferma, avendo ottenuto il primo posto già nell’edizione del 2022.

Tali e Quali Daniele Quartapelle, chi è l’imitatore di Renato Zero

Daniele Quartapelle, vincitore di Tali e Quali, è originario di Roma, ha 62 anni ed è un geometra. La sua passione, sin da giovanissimo, è il canto, talento di cui ha dato sfoggio già quattro anni fa, portando sul palco l’imitazione di Renato Zero, confermata anche il 30 gennaio.

Nel 2022, Quartapelle ha ottenuto la vittoria intonando I migliori anni della nostra vita, mentre quest’anno ha deciso di puntare su un altro celebre brano del cantautore, ovvero Più su. Il concorrente ha vinto ottenendo 73 punti.

Al secondo posto, a quota 69 punti, c’è Veronica Perseo, che ha portato sul palco Always Remember Us This Way di Lady Gaga. Terzo gradino del podio per Francesco Divito: la sua performance con Ti sento di Antonella Ruggiero è valsa 60 punti.

Il resto della classifica

Per quel che concerne il resto della classifica, a Tali e Quali c’è un parimerito al quarto posto. Sia Irene Petitto che Paolo De Vivo hanno ottenuto 57 punti, rispettivamente con Libiamo, ne’ lieti calici di Maria Callas e Yes I Know My Way di Pino Daniele.

Con 53 punti c’è Clelia Cicero, che ha omaggiato Edith Piaf con Non, je ne regrette rien. Settimo ed ottavo posto per Raffaele De Benedictis, che ha portato a casa 49 punti con Tra palco e realtà di Ligabue, ed Antonio Caridei, che invece ha ricevuto 41 punti con Quanti amori di Gigi D’Alessio. In penultima posizione c’è Roy Paladini, che ha ottenuto 38 punti con Bad di Michael Jackson. Il fanalino di coda è Roberto Rossiello: l’imitazione di Renato Zero con Cercami vale 28 punti.