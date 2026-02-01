Domenica 1° febbraio, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Amici. L’appuntamento del pomeridiano del talent prende il via alle ore 14:00 circa ed ha una durata, proprio come sette giorni fa, di un’ora e mezza, terminando alle ore 15:30.

Amici 1° febbraio, la sfida di Maria Rosaria

Al timone di Amici, domenica 1° febbraio, torna Maria De Filippi, storica padrona di casa del format. Al suo fianco ci sono i sei professori, tre di canto ed altrettanti di ballo. Nella prima categoria ci sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli, mentre per la danza i protagonisti sono Veronica Peparini, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Durante la puntata, visibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity e Witty TV, una delle allieve deve affrontare una sfida. Si tratta della ballerina Maria Rosaria, che nell’appuntamento è chiamata ad esibirsi per cercare di difendere il proprio banco. L’esito della sua sfida è emanato da Francesca Tocca, a lungo nel cast delle professioniste del talent.

Le classifiche

A seguire, durante Amici del 1° febbraio, sia i cantanti che i danzatori si esibiscono al centro del palco davanti ad una serie di esperti del settore. Le loro valutazioni formano delle classifiche ed, al termine, il posizionamento degli artisti determina i nomi di coloro che, nelle prossime settimane, rischiano di dover abbandonare il talent.

Per quel che concerne la danza, il primo esperto nel ruolo di giudice è Giuseppe Giofrè, che ha collaborato con popstar di calibro internazionale e che, in passato, ha lavorato come giudice al Serale di Amici. Al suo fianco c’è Irma Di Paola, ballerina e coreografa. Nella categoria del canto, invece, il primo giudice è Al Bano, fra gli artisti italiani più ascoltati al mondo, capace di vendere oltre 25 milioni di dischi. Il secondo giurato è Jake La Furia, che da due edizioni di fila è uno dei protagonisti di X Factor.

Amici 1° febbraio, l’arrivo di Giorgia

Durante Amici del 1° febbraio è dato spazio, come ospite musicale, a Giorgia. La cantautrice, padrona di casa del già citato X Factor, interviene sul palco per presentare il suo nuovo singolo intitolato Corpi celesti, contenuto nell’album G. A seguire, Maria De Filippi accoglie Petit, in gara ad Amici 23 e nell’ultima edizione di Sanremo Giovani. Il giovane cantautore intona la nuova hit Perdonami, che propone sul palco in compagnia di Mimì, vincitrice di X Factor 2024.