Si intitola About Face il reality show in onda, su Real Time, giovedì 5 febbraio. Il reality show è proposto in prima serata, dalle ore 21:25 circa.

About Face, una docuserie dedicata ai pazienti affetti da lesioni facciali

About Face appartiene al genere reality show. Il format, distribuito a livello internazionale dalla Warner Bros. Discovery, ha debuttato negli Stati Uniti. Qui, in particolare, è andato in onda a partire dal mese di ottobre del 2025, sull’emittente locale TLC.

La prima e fino ad ora unica edizione dello show è composta da sei episodi, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Il programma segue le vicende reali di un gruppo di medici esperti, che presso la loro clinica di Los Angeles affronta una serie di casi clinici decisamente complessi, legati a disturbi e lesioni facciali.

Tutte le puntate, oltre che in televisione, sono visibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Una donna alle prese con una enorme voglia sulla bocca

Al centro di About Face vi sono, in particolare, tre esperti chirurghi, ovvero Jason Roostaeian, Millicent Rovelo ed Andre Panossian. Il reality show segue l’arrivo dei pazienti, che incontrano i protagonisti e mostrano il loro disturbo, raccontando anche in che modo tale condizione abbia influito sulla loro vita, sia dal punto di vista personale che lavorativo.

I dottori, dopo un’accurata visita, decidono in che modo intervenire, per poi sottoporre i degenti a lunghe e delicate operazioni chirurgiche. Il format, infine, mostra come il lavoro degli esperti sia stato in grado di aiutare il paziente, ripristinando le funzioni vitali e migliorando anche la loro salute psichica.

Durante la puntata di giovedì 5 febbraio di About Face, in onda su Real Time, i medici Roostaeian, Rovelo e Panossian accolgono una signora. Il suo nome è Ambie ed ha chiesto aiuto agli esperti nella speranza di poter finalmente rimuovere una enorme macchia che ha sin dalla nascita sulla bocca. In passato ha già tentato di rimuoverla, anche con un trattamento laser, ma i tentativi non sono andati a buon fine.

About Face, un uomo con un tumore gigante

A seguire, nel corso di About Face del 5 febbraio, i dottori accolgono Trey Matlock. Quest’ultimo presenta una massa tumorale molto grande, proprio su un lato del volto, che gli sta causando ingenti problemi anche all’occhio ed all’orecchio. Una condizione, questa, che ha iniziato a sviluppare ai tempi delle scuole elementari e che continua a condizionare profondamente la sua esistenza.