Molti gli ospiti in tv nella giornata di domenica 8 febbraio. Da Topo Gigio a Mika, sono molti i protagonisti della giornata.

Domenica 8 febbraio ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Al centro di Che tempo che fa di domenica 8 febbraio, al via alle 19:30 su NOVE e guidato da Fabio Fazio con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, vi sono le serie tv. Il conduttore, infatti, intervista Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, ovvero regista ed attore di Portobello, al via su HBO Max il 20 febbraio. A seguire, arrivano Luca Argentero e Giulia Michelini, protagonisti di Motorvalley, in uscita il 10 febbraio su Netflix.

In programma, poi, un faccia a faccia con Valeria Golino, presto al cinema con la pellicola La gioia. Per lo spazio di attualità ci sono Roberto Burioni, Michele Serra, Francesco Costa, Antonio Scurati, Massimo Giannini ed Annalisa Cuzzocrea. Da segnalare l’intervento di Gherardo Colombo, autore del libro La giustizia italiana in 10 risposte.

Nella seconda parte della diretta torna la rubrica de Il Tavolo. Al centro di tale spazio ci sono Mara Venier, Alessia Marcuzzi, Nino Frassica, Gigi Marzullo, La Signora Coriandoli, Mara Maionchi, Lello Arena e Raoul Cremona. Con loro anche Orietta Berti, Ubaldo Pantani, Ninna Quario, mamma di Federica Brignone, Francesco Paolantoni, Ivana Spagna e Giucas Casella.

Chi c’è da Mara Venier

Dalle 14:00 alle 17:10, su Rai 1, torna Domenica In. Nella puntata dell’8 febbraio, Mara Venier intervista Antonio Albanese e Giovanni Battiston, nel cast del film Lavoreremo da grandi, attualmente al cinema. In programma un lungo faccia a faccia con Rocio Munoz Morales, oltre che con Mika, che in collegamento dalla Francia comunica le nuove date del tour europeo, che coinvolgerà anche l’Italia. I Tiromancino, invece, presentano la loro nuova hit dal titolo Gennaio 2016.

Per il consueto talk sul Festival di Sanremo ci sono Marco Carta, Formula 3, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Gian Pieretti, Tiziana Rivale e Valerio Scanu. Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commentano i fatti della settimana con Ilaria Grillini, Luca Bianchini e Antonio Caprarica. Con Teo Mammucari si gioca a La Cassaforte di Domenica In, mentre insieme ad Enzo Miccio è ripercorsa la storia d’amore fra Grace Kelly e Ranieri di Monaco.

Domenica 8 febbraio ospiti tv, i protagonisti di Da noi a ruota libera

Il pomeriggio di Rai 1, l’8 febbraio, procede con Da noi a ruota libera, guidato da Francesca Fialdini. La cantante Donatella Rettore intona l’ultimo suo singolo intitolato Malamocco, mentre Pierpaolo Spollon parla dell’impegno a teatro, al via ad aprile con La paternità spiegata malissimo. Alessia Vessicchio ricorda il papà Beppe e parla del romanzo Fino a te. Infine, è attesa la partecipazione di Topo Gigio.