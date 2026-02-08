Domenica 8 febbraio si svolge, su Canale 5, una nuova puntata di Amici. Il pomeridiano del talent prosegue con un altro appuntamento, che come di consueto ha una durata di circa 90 minuti, prendendo il via alle 14:00 fino alle 15:30 circa, quando poi è ceduta la linea a Verissimo.

Amici puntata 8 febbraio, il destino di Kiara

Al timone di Amici torna Maria De Filippi. L’appuntamento, oltre che in televisione, è proposto anche in diretta streaming ed on demand mediante le applicazione Mediaset Infinity e Witty TV.

Al suo fianco, la conduttrice può contare sui sei professori, tre di canto ed altrettanti di ballo. Nella prima categoria ci sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Nella seconda, invece, è dato spazio ad Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Durante Amici di domenica 8 febbraio è comunicato l’esito della sfida di Kiara. La giovane allieva, che nel talent è seguita da Lo, scopre che è riuscita o meno a difendere il banco.

Da Ilenia Pastorelli e Marcello Sacchetta, i giudici speciali

A seguire, nel corso di Amici di domenica 8 febbraio, tutti i ballerini ed i cantanti salgono sul palco e realizzano una performance. Essa è giudicata da degli ospiti speciali, le cui valutazioni formano una classifica finale. Dalla puntata di oggi vi è una piccola, ma significativa, variazione di regolamento: gli ultimi in classifica non rischiano automaticamente di andare in sfida, ma non possono essere proposti, dai propri insegnanti, per ottenere una maglia del Serale.

La classifica di canto, ad Amici dell’8 febbraio, è realizzata da due ospiti. Il primo è Alex Britti, musicista e cantante che a gennaio ha rilasciato la nuova versione di Gelido, brano che ha intonato insieme a Mario Biondi. La seconda, invece, è l’attrice Ilenia Pastorelli, vincitrice di un David di Donatello nel 2016 e che ha pubblicato, di recente, il suo primo romanzo dal titolo Non so come è successo.

Per quel che concerne la danza, colui che è chiamato a valutare le performance è il coreografo Marcello Sacchetta.

Amici puntata 8 febbraio, in studio Antonia

Infine, nella puntata di Amici di domenica 8 febbraio è dato il benvenuto ad un’ospite musicale. Si tratta di Antonia, che è arrivata nel Serale nella passata edizione e che è riuscita ad arrivare fino alla finale di Sanremo Giovani. Riaccolta da Maria De Filippi, l’artista intona Luoghi perduti, ovvero il brano con il quale ha gareggiato durante lo spin off della kermesse.