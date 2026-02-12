Giovedì 12 febbraio, il Festival di Sanremo irrompe a Striscia la Notizia. Sull’onda delle polemiche relative al caso Pucci, infatti, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro al Direttore artistico Carlo Conti.

Striscia la Notizia 12 febbraio, i temi dell’intervista al conduttore del Festival

Quella odierna è la quarta e penultima puntata dell’edizione di Striscia la Notizia, in onda dalle 21:50 circa su Canale 5. Al timone del format ci sono Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati dalle sei veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

Ampio spazio, dunque, è dato al servizio di Valerio Staffelli, che porta il celebre Tapiro a Carlo Conti. Per quest’ultimo si tratta della seconda partecipazione, in poche settimane, ad un format della rete ammiraglia del Biscione, dopo il faccia a faccia rilasciato a Verissimo. A meno di due settimane dalla partenza del Festival, sono vari i temi affrontati nel servizio. Sicuramente è commentato il caso Andrea Pucci, comico chiamato, fra le polemiche, come co-conduttore e che, in seguito, ha rinunciato a salire sull’Ariston.

Il Gabibbo aggredito

Inviato speciale di Striscia la Notizia del 12 febbraio è Al Bano. Il cantante presta la sua voce al Gabibbo ed è inviato per le strade di Milano, per occuparsi di occupazione indebita dei parcheggi riservati ai disabili e dei furbetti dei mezzi pubblici, che usufruiscono del servizio senza pagare il biglietto. Il celebre pupazzo rosso, tuttavia, subisce un’aggressione.

Mentre Valerio Staffelli esegue un nuovo esperimento sociale sui maltrattamenti sulle donne, a Luca Abete è affidato il compito di parlare del fenomeno della ricettazione di orologi preziosi rubati. Rajae affronta il paradosso di Milano: il centro è blindato per le Olimpiadi, ma nelle periferie imperversa la criminalità. A proposito di Giochi Olimpici, Moreno Morello affronta i problemi di progettazione dell’Arena Santa Giulia.

Infine, Jimmy Ghione parla della ludopatia, Massimiliano Donà si occupa degli strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico ed Enrico Lucci irrompe al premio Antenna d’oro per la tivvù.

Striscia la Notizia 12 febbraio, gli ospiti

Capitolo ospiti: a Striscia la Notizia del 12 febbraio c’è Al Bano, che si cimenta in sfide fisiche e canore. Sabrina Salerno esegue le sue hit più note, mentre Francesco Cicchella propone delle imitazioni. Rosaria Rollo, per la prima volta, da inviata si trasforma in ballerina per uno stacchetto in studio, poi firma la rubrica Rollywood.

Barbascura X interviene per curiosità sul mondo animale, Cristiano Militello mostra i cartelloni più divertenti e Dario Ballantini firma la parodia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.