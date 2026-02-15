Solita carrellata di ospiti in tv nella giornata di domenica 15 febbraio. Da Carlo Conti a Simona Ventura, di seguito vi sveliamo tutte le interviste attese.

Domenica 15 febbraio ospiti tv, chi c’è a Che tempo che fa

Partendo da Che tempo che fa del 15 febbraio, al via alle 19:30 di NOVE, i conduttori Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback accolgono Vanessa Incontrada, a teatro con la commedia Ti sposo ma non troppo. Per la musica c’è Fiorella Mannoia, in tour con Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, mentre a Serena Rossi spetta il compito di parlare dello spettacolo teatrale SereNata a Napoli.

Per parlare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 c’è Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina che ha lavorato all’organizzazione dei Giochi Olimpici. Per l’attualità intervengono Roberto Burioni, Silvio Garattini, Michele Serra, Cecilia Sala, Annalisa Cuzzocrea, Nello Scavo e Massimo Giannini. Per la seconda settimana consecutiva, Ubaldo Pantani imita Leonardo Del Vecchio.

Nella seconda parte, dedicata ad Il Tavolo, torna Simona Ventura, in passato presenza fissa della trasmissione. Poi ci sono Iva Zanicchi, Giovanni Esposito, Carolina Kostner, Serena Rossi, Orietta Berti, Raul Cremona e Giucas Casella. Essi si uniscono agli ospiti fissi Mara Maionchi, La Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni e Nino Frassica.

I protagonisti da Mara Venier

Domenica 15 febbraio, dalle 14:00 su Rai 1, torna Domenica In. La conduttrice Mara Venier intervista Carlo Conti, direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. L’artista Nek, reduce dall’esperienza da giudice a The Voice Kids, parla dell’imminente tour europeo. Poi è la volta di Anna Ferzetti, al cinema con il film Domani interrogo.

Per un ricordo di Claudio Villa arrivano la moglie Patrizia Baldi e le figlie Andrea Celeste ed Aurora. Inoltre, è tributato Sammy Basso, scomparso prematuramente nel 2024 a soli 28 anni, con i genitori Amerigo e Laura Lucchin, che presentano il libro Sammy una vita da abbracciare. Per lo spazio di attualità, Venier e Tommaso Cerno commentano i fatti della settimana con Antonio Caprarica e Giovanni Terzi. Il co-conduttore Teo Mammucari guida il gioco La Cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio racconta la travolgente storia d’amore di Liz Taylor e Richard Burton.

Domenica 15 febbraio ospiti tv, gli altri ospiti

Su Rai 3, domenica 15 febbraio torna In mezz’ora con Monica Maggioni. La giornalista intervista Sebastian, figlio di Jimmy Lai, attivista ed ex magnate dei media di Hong Kong condannato a 20 anni di carcere. Inoltre, sono approfondite le ultime notizie relative alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco.

A seguire, sulla medesima rete, c’è Kilimangiaro con Camila Raznovich. Quest’ultima, in onda dalle 16:45, racconta in che modo viaggiare senza spendere troppo. Per farlo intervengono i giornalisti Rai Sara Mariani e Michele Lanzi, che dopo il matrimonio hanno trascorso venti giorni in bicicletta lungo l’EuroVelo della Bretagna. Il fotogiornalista Alessandro Gandolfi porta il pubblico in Olanda, ad Almeria (in Spagna) e nelle misteriose isole Matzu. Direttamente dal Giappone c’è Tomo Ishii, conduttore della Tokyo Broadcasting System, in Italia per raccontare le Olimpiadi. Infine, sono previsti degli interventi del velista Ambrogio Beccaria, del conduttore Andrea Pezzi e della linguista ed archeologa Silvia Ferrara.