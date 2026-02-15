Domenica 15 febbraio è in onda una nuova puntata di Amici. Il pomeridiano del talent è visibile dalle ore 14:00 circa, su Canale 5.

Amici puntata 15 febbraio, l’avvicinamento al Serale

Al timone di Amici di domenica 15 febbraio c’è Maria De Filippi. Quest’ultima è in onda con la scuola più seguita del nostro paese per circa un’ora e mezza. Così come avvenuto nelle ultime settimane, infatti, lo show è visibile, sulla rete ammiraglia, per circa 90 minuti, giungendo al termine alle 15:30, quando la linea passa a Verissimo.

In studio, insieme a Maria De Filippi, ci sono i sei professori, tre di canto ed altrettanti di ballo. Nella prima categoria sono protagonisti Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli, mentre nella seconda tornano Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La puntata, oltre che in televisione, è visibile anche in diretta streaming ed on demand mediante le applicazioni Mediaset Infinity e Witty TV.

Ad Amici di domenica 15 febbraio entra nel vivo la corsa al Serale. I coach, infatti, devono decidere se (ed eventualmente chi) portare alcuni dei propri allievi alla fase finale del format.

Le classifiche

Anche questa settimana, tutti gli allievi di Amici, sia quelli di canto che di ballo, salgono sul palco ed eseguono le loro performance. A giudicarli vi sono degli ospiti vip, esperti sia nel campo della danza che nel canto. Alla fine, i voti di tali giurati compongono due classifiche, una per categoria. Come settimana scorsa, coloro che occupano le ultime posizioni non rischiano di andare in sfida, ma non hanno la possibilità di giocarsi le loro possibilità di ottenere una maglia per il Serale.

Nel canto, la classifica ad Amici del 15 febbraio è formata dalla cantante Giusy Ferreri e da Drusilla Foer, attore, regista e conduttore, pseudonimo di Gianluca Gori. Nella danza, invece, fa il suo ritorno Raimondo Todaro, a lungo professore del talent. A lui si aggiungono Oriella Dorella, fra le danzatrici più importanti del nostro paese, ed Anbeta Toromani, la cui carriera è iniziata proprio con la presenza ad Amici nel 2002.

Amici puntata 15 febbraio, chi è l’ospite musicale

Infine, ad Amici di domenica 15 febbraio è dato spazio ad una esibizione di un ospite musicale. Si tratta della già citata Giusy Ferreri, divenuta nota nel 2008 dopo aver ottenuto il secondo posto nella prima edizione di X Factor. L’artista si esibisce con il suo nuovo singolo denominato Musica classica, pubblicato lo scorso 2 gennaio.