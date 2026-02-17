Dopo aver raccolto ottime visualizzazioni in tutto il mondo, è arrivata anche in Italia la serie tv Heated Rivalry. Il titolo, in particolare, ha debuttato sulla piattaforma in streaming HBO Max.

Heated Rivalry, il caso del doppiaggio

Basata sulla serie di romanzi Game Changers di Rachel Reid e che hanno debuttato nel 2018, la produzione è creata, scritta e diretta da Jacob Tierney. Le società che hanno curato la produzione del titolo sono le Accent Aigu Entertainment e la Bell Media.

La serie ha debuttato su Crave, canale a pagamento del Canada, nel novembre dello scorso anno e, in breve tempo, ha ottenuto ottime valutazioni, sia dal pubblico che dalla stampa, divenendo la più vista di tutto il catalogo dell’emittente.

In Italia ha debuttato il 13 febbraio ed il suo arrivo è stato preceduto da una polemica relativa al doppiaggio. Dopo la pubblicazione del trailer nella nostra lingua, molti fan hanno protestato con HBO Max, definendo inadeguato il doppiaggio realizzato. La piattaforma, caso più unico che raro, ha dato ascolto ai propri clienti ed ha annunciato un nuovo doppiaggio.

Heated Rivalry, la trama

Al centro di Heated Rivalry vi sono Shane Hollander e Il’ja Rozanov. Entrambi giocatori professionisti di hockey su ghiaccio, militano in due club differenti e rivali fra loro: il primo, in particolare, è un tesserato dei Montreal Metros, il secondo gioca per i Boston Raiders.

Se sul campo i due sono al centro di una vigoroso rivalità, alimentata soprattutto dai media, sul versante privato i due protagonisti iniziano una relazione passionale. I loro incontri, tuttavia, sono clandestini: temono, infatti, che la verità sul loro rapporto possa compromettere, in qualche modo, la carriera.

Spoiler finale

Il più scettico nel comunicare ciò che sta accadendo, in Heated Rivalry, è Il’ja, che teme che la società russa conservatrice, compresa la sua famiglia, possa non accettare la notizia della sua omosessualità. Il rapporto fra Shane ed Il’ja prosegue fra tira e molla costanti e bugie, ma devono fare i conti con l’attrazione reciproca.

Heated Rivalry è composta da sei episodi dalla durata di un’ora ciascuno. HBO Max ne propone uno alla settimana, nella giornata di venerdì.

Heated Rivalry, il cast

Questo il cast degli attori protagonisti e dei personaggi da loro interpretati durante Heated Rivalry.